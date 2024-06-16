https://sputnik-georgia.ru/20240616/futbolisty-sbornoy-gruzii-primut-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniya-pri-odnom-uslovii---ffg-288433688.html

Футболисты сборной Грузии примут участие в церемонии награждения при одном условии - ФФГ

Футболисты сборной Грузии примут участие в церемонии награждения при одном условии - ФФГ

Sputnik Грузия

Согласно распоряжению президента, первоначальный список, представленный к Ордену Почета, по неизвестной причине был опубликован с неполным составом 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T23:24+0400

2024-06-16T23:24+0400

2024-06-16T23:24+0400

новости

грузия

политика

спорт

саломе зурабишвили

федерация футбола грузии

ффг

каха каладзе

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906532_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ccb14a32fd6b4d4233adbc33cdf3560a.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Команда Грузии по футболу будет участвовать в церемонии награждения Орденом Чести во дворце президента Орбелиани в сентябре этого года только в полном составе, говорится в заявлении Федерации футбола. Президент Грузии приняла решение наградить Орденом Чести за выход национальной сборной на дебютный чемпионат Европы в Германии 34 человека, хотя в первоначальном списке, направленном президенту премьер-министром и спикером парламента, было 53 фамилии. По решению Зурабишвили, орден получат все 26 футболистов, но при этом не весь тренерский штаб и личный состав команды. Как отметили в федерации, согласно распоряжению президента, первоначальный список, представленный к Ордену Почета, по неизвестной причине был опубликован с неполным составом. По мнению Федерации, для грузинского футбола в исторический период недопустимо разделять членов команды и ставить их заслуги в неравные условия. В федерации отметили, что на чемпионате Европы Грузию будут представлять те люди, которые годами неустанно работали на поле и за его пределами для достижения этой цели. "Разделение заслуг представителей команды нарушает принцип командной работы", - подчеркнули в федерации. С критикой в адрес президента ранее выступил Генсек "Грузинской мечты", в прошлом капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе. Он назвал невообразимым то, что президент вычеркнула из списка 19 человек. Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех >>В свою очередь в администрации президента заявили, что попытки партии власти направлены на то, чтобы негативно расположить любимых всей Грузией игроков сборной и само общество против главы государства. "Все спекуляции вокруг актов или указов являются преднамеренной попыткой дискредитировать Саломе Зурабишвили", - говорится в заявлении. Почему футболисты сборной Грузии пока не получили Ордена Чести? >>Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, спорт, саломе зурабишвили , федерация футбола грузии, ффг, каха каладзе, футбол, сборная грузии по футболу, орден чести