https://sputnik-georgia.ru/20240616/skandal-s-ordenami-dlya-futbolistov-sbornoy-gruzii--prezident-reshila-nagradit-ne-vsekh-288432664.html
Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех
Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех
Sputnik Грузия
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля 16.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-16T21:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Игроки и тренерский штаб сборной Грузии по футболу должны решить нужны ли им Ордена Чести от президента, если из предоставленного Зурабишвили первоначального списка удалили немало фамилий, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии, бывший капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе журналистам. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных премьер-министром и спикером парламента Грузии президенту на предоставление им Ордена Чести, из списка удалили 19 человек. Как утверждает Каладзе, в отличие от первоначального списка, в распоряжении президента не хватает многих достойных людей, сделавших немало для выхода команды на Евро 2024. По его словам, о том, что президент все-таки издала распоряжение о награждении игроков стало известно лишь после того, как в правящей партии выразили сожаление по поводу бездействия Саломе Зурабишвили. О том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не отреагировала на инициативу премьер-министра и главы парламента о награждении футболистов и тренеров сборной Грузии, а также руководства национальной Федерации футбола Орденом Чести, заявили мэр Тбилиси Каха Каладзе и спикер парламента Шалва Папуашвили 13 июня. Почему футболисты сборной Грузии пока не получили Ордена Чести? >>В тот же день администрация президента опубликовала заявление, согласно которому акт о награждении членов национальной сборной по футболу президент Саломе Зурабишвили издала еще 23 мая, но из-за отсутствия национальной команды в стране церемонию пришлось отложить до сентября. Между тем, обращение к президенту от имени премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили было направлено 4 апреля. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля. Футболисты сборной Грузии получат увеличенную премию за выход на Евро >>Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, спорт, грузия, политика, саломе зурабишвили , каха каладзе, шалва папуашвили, футбол, сборная грузии по футболу
новости, спорт, грузия, политика, саломе зурабишвили , каха каладзе, шалва папуашвили, футбол, сборная грузии по футболу
Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Игроки и тренерский штаб сборной Грузии по футболу должны решить нужны ли им Ордена Чести от президента, если из предоставленного Зурабишвили первоначального списка удалили немало фамилий, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии, бывший капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе журналистам.
Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных премьер-министром и спикером парламента Грузии президенту на предоставление им Ордена Чести, из списка удалили 19 человек. Как утверждает Каладзе, в отличие от первоначального списка, в распоряжении президента не хватает многих достойных людей, сделавших немало для выхода команды на Евро 2024.
"Пропущено много человек. Это должна решать национальная сборная, насколько им нужны такие ордена, когда их коллег, людей, которые сражались бок о бок с ними, пропустили. Это невообразимо", – заявил Каладзе.
По его словам, о том, что президент все-таки издала распоряжение о награждении игроков стало известно лишь после того, как в правящей партии выразили сожаление по поводу бездействия Саломе Зурабишвили.
О том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не отреагировала на инициативу премьер-министра и главы парламента о награждении футболистов и тренеров сборной Грузии, а также руководства национальной Федерации футбола Орденом Чести, заявили мэр Тбилиси Каха Каладзе и спикер парламента Шалва Папуашвили 13 июня.
В тот же день администрация президента опубликовала заявление, согласно которому акт о награждении членов национальной сборной по футболу президент Саломе Зурабишвили издала еще 23 мая, но из-за отсутствия национальной команды в стране церемонию пришлось отложить до сентября.
Между тем, обращение к президенту от имени премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили было направлено 4 апреля.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля.
Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.