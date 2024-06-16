https://sputnik-georgia.ru/20240616/skandal-s-ordenami-dlya-futbolistov-sbornoy-gruzii--prezident-reshila-nagradit-ne-vsekh-288432664.html

Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех

Скандал с орденами для футболистов сборной Грузии – президент решила наградить не всех

Sputnik Грузия

Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля 16.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-16T21:17+0400

2024-06-16T21:17+0400

2024-06-16T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Игроки и тренерский штаб сборной Грузии по футболу должны решить нужны ли им Ордена Чести от президента, если из предоставленного Зурабишвили первоначального списка удалили немало фамилий, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии, бывший капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе журналистам. Из 53 фамилий игроков сборной, тренерского штаба и членов Федерации футбола, представленных премьер-министром и спикером парламента Грузии президенту на предоставление им Ордена Чести, из списка удалили 19 человек. Как утверждает Каладзе, в отличие от первоначального списка, в распоряжении президента не хватает многих достойных людей, сделавших немало для выхода команды на Евро 2024. По его словам, о том, что президент все-таки издала распоряжение о награждении игроков стало известно лишь после того, как в правящей партии выразили сожаление по поводу бездействия Саломе Зурабишвили. О том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили до сих пор не отреагировала на инициативу премьер-министра и главы парламента о награждении футболистов и тренеров сборной Грузии, а также руководства национальной Федерации футбола Орденом Чести, заявили мэр Тбилиси Каха Каладзе и спикер парламента Шалва Папуашвили 13 июня. Почему футболисты сборной Грузии пока не получили Ордена Чести? >>В тот же день администрация президента опубликовала заявление, согласно которому акт о награждении членов национальной сборной по футболу президент Саломе Зурабишвили издала еще 23 мая, но из-за отсутствия национальной команды в стране церемонию пришлось отложить до сентября. Между тем, обращение к президенту от имени премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили было направлено 4 апреля. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году принимает Германия с 14 июня по 14 июля. Футболисты сборной Грузии получат увеличенную премию за выход на Евро >>Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций квалификации на Евро-2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, спорт, грузия, политика, саломе зурабишвили , каха каладзе, шалва папуашвили, футбол, сборная грузии по футболу