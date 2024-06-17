https://sputnik-georgia.ru/20240617/chislo-trudoustroennykh-v-biznes-sektore-gruzii-rastet-288434620.html

Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Число трудоустроенных в бизнес-секторе Грузии растет

Sputnik Грузия

Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за первый квартал составила 1 985,4 лари (764 доллара) 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T09:01+0400

2024-06-17T09:01+0400

2024-06-17T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Число трудоустроенных на предприятиях бизнес-сектора в первом квартале 2024 года в Грузии составило 749,4 тысячи человек, что на 4,6% больше, чем в январе-марте 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Из общего количества занятых 56,5% составляют мужчины, а 43,5% – женщины.Количество нанятых работников в бизнес-секторе выросло за год на 3,8% и составило 703,2 тысячи человек. Расходы на персонал в первом квартале составили 4,3 миллиарда лари, что больше на 17,1% аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении.Безработица и занятость в Грузии – новые данные >>Среднемесячная зарплата в бизнес-секторе Грузии за отчетный период составила 1 985,4 лари (764 доллара), что на 226,3 лари больше, чем в прошлом году. В том числе средняя зарплата женщин составила 1 559,2 лари, что на 163,7 лари больше, чем за январь-март 2023 года.За первый квартал 2024 года в Грузии общий оборот предприятий составил 48,9 миллиарда лари, что на 10,7% больше, чем за январь-март 2023 года.Экономика Грузии продолжает расти – статистика за апрель >>Общий объем произведенной в бизнес-секторе Грузии продукции в денежном выражении за отчетный период составил 17,9 миллиарда лари, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Средний рост ВВП в Грузии за первый квартал составил 7,8% по сравнению с январем-мартом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, промышленность, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"