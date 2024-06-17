https://sputnik-georgia.ru/20240617/partiya-za-gruziyu-i-lelo-mogut-obedinitsya-k-vyboram-v-gruzii-288444240.html
Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?
Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?
Sputnik Грузия
Мы открыты для любой формы сотрудничества, особенно во время важных для страны выборов, заявил Гахария 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T14:33+0400
2024-06-17T14:33+0400
2024-06-17T14:33+0400
политика
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георгий гахария
саломе зурабишвили
бидзина иванишвили
лело для грузии
партия "для грузии"
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария не исключил сотрудничества с партией банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" к предстоящим парламентским выборам, назвав ее самой близкой из всех существующих сил на политическом поле. Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом. Даже если отложить в сторону выборы, европейское будущее страны нужно защитить, утверждает политик. При этом Гахария, по его словам, считает смешным, когда говорят "о великом глобальном объединении, единых списках" и т. д. Распределение сил к парламентским выборам в Грузии – прогноз эксперта>>"Распавшиеся еще вчера партии не могут найти общий язык друг с другом. Поэтому, когда я слышу какие-то вопросы или претензии, то не могу ответить ничем, кроме улыбки", – сказал Гахария в эфире передачи "Полит-город" на TV PalitraNews. В конце мая Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Что касается правящей партии, то Гахария считает, что "Грузинская мечта" потерпела стратегическое поражение, когда начался конфликт на Украине. Отличной возможностью для такого осознания, по словам Гахария, являются выборы. "Грузинская мечта" и лично Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии – ред.) должны понять, что свободные справедливые выборы, после которых каждый гражданин Грузии будет думать, что их результаты отражают реальность, это решение для всех нас", – подчеркнул Гахария. Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии>>По его словам, руководство страны совершило главную ошибку, когда посчитало, что сможет удержать власть любой ценой. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?>>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, лело для грузии, партия "для грузии"
политика, грузия, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, лело для грузии, партия "для грузии"
Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?
Мы открыты для любой формы сотрудничества, особенно во время важных для страны выборов, заявил Гахария
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария не исключил сотрудничества с партией банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" к предстоящим парламентским выборам, назвав ее самой близкой из всех существующих сил на политическом поле.
Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом.
"Мы говорим, что из всех политических сил, которые сегодня существуют на политическом поле Грузии, нам ближе всего "Лело"… Прежде, чем мы дойдем до объединения, ведь должно же быть элементарное сотрудничество. Мы открыты для любой формы сотрудничества, особенно когда понимаем, что это очень важные выборы для страны", – заявил Гахария.
Даже если отложить в сторону выборы, европейское будущее страны нужно защитить, утверждает политик. При этом Гахария, по его словам, считает смешным, когда говорят "о великом глобальном объединении, единых списках" и т. д.
"Распавшиеся еще вчера партии не могут найти общий язык друг с другом. Поэтому, когда я слышу какие-то вопросы или претензии, то не могу ответить ничем, кроме улыбки", – сказал Гахария в эфире передачи "Полит-город" на TV PalitraNews.
Экс-премьер также высказался о президенте и отметил, что в стране должно быть возвращено правило прямых выборов президента. Что касается вопроса о том, поддержит ли он, чтобы Саломе Зурабишвили была единым кандидатом от объединенной оппозиции, Гахария ответил: "Мы поддержим ее".
В конце мая Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.
Что касается правящей партии, то Гахария считает, что "Грузинская мечта" потерпела стратегическое поражение, когда начался конфликт на Украине.
"Они сделали неправильный расчет, после этого многое изменилось. Я думаю, что чем быстрее "Грузинская мечта" это осознает, тем легче будет им и намного лучше для страны", – отметил Гахария.
Отличной возможностью для такого осознания, по словам Гахария, являются выборы.
"Грузинская мечта" и лично Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии – ред.) должны понять, что свободные справедливые выборы, после которых каждый гражданин Грузии будет думать, что их результаты отражают реальность, это решение для всех нас", – подчеркнул Гахария.
По его словам, руководство страны совершило главную ошибку, когда посчитало, что сможет удержать власть любой ценой.
"К сожалению, сегодня "Мечта" больше не подлежит разумному или адекватному анализу. Однако "Мечта" – это довольно динамичный организм, меняющий свое лицо. Я очень надеюсь, что благоразумие победит, и та историческая возможность, которая называется выборами, через четыре месяца будет использована "Мечтой" для своего спасения и сохранения будущих перспектив в грузинской политике", – отметил Гахария.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Парламентские выборы 2024
Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.