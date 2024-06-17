https://sputnik-georgia.ru/20240617/partiya-za-gruziyu-i-lelo-mogut-obedinitsya-k-vyboram-v-gruzii-288444240.html

Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?

Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?

Sputnik Грузия

Мы открыты для любой формы сотрудничества, особенно во время важных для страны выборов, заявил Гахария 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T14:33+0400

2024-06-17T14:33+0400

2024-06-17T14:33+0400

политика

грузия

новости

георгий гахария

саломе зурабишвили

бидзина иванишвили

лело для грузии

партия "для грузии"

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "За Грузию" Георгий Гахария не исключил сотрудничества с партией банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" к предстоящим парламентским выборам, назвав ее самой близкой из всех существующих сил на политическом поле. Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом. Даже если отложить в сторону выборы, европейское будущее страны нужно защитить, утверждает политик. При этом Гахария, по его словам, считает смешным, когда говорят "о великом глобальном объединении, единых списках" и т. д. Распределение сил к парламентским выборам в Грузии – прогноз эксперта>>"Распавшиеся еще вчера партии не могут найти общий язык друг с другом. Поэтому, когда я слышу какие-то вопросы или претензии, то не могу ответить ничем, кроме улыбки", – сказал Гахария в эфире передачи "Полит-город" на TV PalitraNews. В конце мая Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Что касается правящей партии, то Гахария считает, что "Грузинская мечта" потерпела стратегическое поражение, когда начался конфликт на Украине. Отличной возможностью для такого осознания, по словам Гахария, являются выборы. "Грузинская мечта" и лично Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии – ред.) должны понять, что свободные справедливые выборы, после которых каждый гражданин Грузии будет думать, что их результаты отражают реальность, это решение для всех нас", – подчеркнул Гахария. Депутат: NDI сейчас помогает оппозиции, а потом планирует оценивать выборы в Грузии>>По его словам, руководство страны совершило главную ошибку, когда посчитало, что сможет удержать власть любой ценой. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы 2024 Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?>>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , бидзина иванишвили, лело для грузии, партия "для грузии"