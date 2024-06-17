https://sputnik-georgia.ru/20240617/kto-sostavlyaet-izbiratelnye-spiski-gruzinskoy-mechty-otvet-vitse-spikera-288446242.html

Кто составляет избирательные списки "Грузинской мечты"? Ответ вице-спикера

Кто составляет избирательные списки "Грузинской мечты"? Ответ вице-спикера

Sputnik Грузия

По этому поводу идут довольно интенсивные консультации, отметил член политсовета правящей партии 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T15:35+0400

2024-06-17T15:35+0400

2024-06-17T15:35+0400

парламентские выборы

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

политика

грузия

новости

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет интенсивные консультации относительно избирательных списков к предстоящим парламентским выборам, и говорить о том, что ее основатель, почетный председатель Бидзина Иванишвили составляет их неправильно, несправедливо, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Вольский напомнил, что он является членом политсовета правящей партии, и считает, что в связи с этим вопросом ничего не изменится, и никто, даже Бидзина Иванишвили, не будет решать, кто будет, а кого не будет в списке. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы 2024 На парламентских выборах, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране, жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?>>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. Вступление в ЕС используется как инструмент влияния на Грузию – депутат>>По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, георгий вольский