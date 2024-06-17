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Выборы 2024: экс-госминистр Грузии присоединился к партии "Дроа"
Выборы 2024: экс-госминистр Грузии присоединился к партии "Дроа"
Sputnik Грузия
Чтобы вернуть Грузию на путь евроинтеграции, все политические силы должны объединиться, утверждает политик 17.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-17T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси (Бука) Петриашвили присоединился к партии Элене Хоштария "Дроа" к предстоящим парламентским выборам, решение было озвучено на совместном брифинге. Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом.Оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", пользующиеся поддержкой определенной части молодежи Грузии, приняли решение объединить силы перед парламентскими выборами 2024 года еще в сентябре прошлого года.Партия "За Грузию" и "Лело" могут объединиться к выборам в Грузии?>> Как отметил Петриашвили, все политические силы должны объединиться, чтобы вернуть Грузию на путь европейской и евроатлантической интеграции. По словам политика, он надеется, что вместе им удастся создать сильный центр, который сыграет решающую роль в этой большой победе оппозиции на выборах 26 октября. Петриашвили занимал пост госминистра в 2012-2014 годах. Он стал членом правительства после того, как к власти по итогам парламентских выборов в 2012 году пришла коалиция "Грузинская мечта" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Позже коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала основанная Иванишвили партия "Грузинская мечта". Партии "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях. Экс-госминистр задержан на акции протеста в Тбилиси>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, элене хоштария, алекси петриашвили, партия "гирчи – больше свободы"
выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, тбилиси, элене хоштария, алекси петриашвили, партия "гирчи – больше свободы"
Выборы 2024: экс-госминистр Грузии присоединился к партии "Дроа"
16:36 17.06.2024 (обновлено: 17:05 17.06.2024)
Чтобы вернуть Грузию на путь евроинтеграции, все политические силы должны объединиться, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси (Бука) Петриашвили присоединился к партии Элене Хоштария "Дроа" к предстоящим парламентским выборам, решение было озвучено на совместном брифинге.
Большая часть прозападной оппозиции придерживается мнения, что для поражения правящей партии "Грузинская мечта" на выборы 26 октября следует идти несколькими оппозиционными объединениями. Есть также мнение об объединении всей прозападной оппозиции, но оно не пользуется успехом.
"Сегодня на политическом пространстве идет решающая битва. Мы все должны стоять вместе в этой борьбе, и для меня честь присоединиться к команде политической партии "Дроа", друзьям и людям, которые мне очень дороги. Мы продолжим эту борьбу вместе с "Дроа" и "Гирчи – больше свободы", – сказал Петриашвили.
Оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", пользующиеся поддержкой определенной части молодежи Грузии, приняли решение объединить силы перед парламентскими выборами 2024 года еще в сентябре прошлого года.
Как отметил Петриашвили, все политические силы должны объединиться, чтобы вернуть Грузию на путь европейской и евроатлантической интеграции. По словам политика, он надеется, что вместе им удастся создать сильный центр, который сыграет решающую роль в этой большой победе оппозиции на выборах 26 октября.
"В Грузии должна смениться власть 26 октября, путем выборов, чтобы Грузия смогла осуществить реформы, которые подготовят нашу страну к досрочным выборам", – сказал Петриашвили.
Петриашвили занимал пост госминистра в 2012-2014 годах. Он стал членом правительства после того, как к власти по итогам парламентских выборов в 2012 году пришла коалиция "Грузинская мечта" во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили. Позже коалиция развалилась и все последующие выборы выигрывала основанная Иванишвили партия "Грузинская мечта".
Партии "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.