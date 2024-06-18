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Что даст Грузии полный безвиз с Россией?
Что даст Грузии полный безвиз с Россией?
Sputnik Грузия
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту РФ с просьбой о полной отмене визового режима 18.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-18T21:07+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полная отмена визового режима России с Грузией упростит грузинским предпринимателям ведение дел и укрепит торговые связи с соседней страной, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Таким образом, сегодня граждане Грузии могут пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима. Кроме того, по словам эксперта, отмена визового режима позволит гражданам Грузии легально трудоустраиваться в России, не нарушая сроков пребывания в соседней стране. Зачастую, становясь нелегалами, граждане Грузии вынуждены соглашаться на разную тяжелую работу, в то время как легально они смогут иметь более широкий выбор на российском рынке труда и, соответственно, больше зарабатывать, больше переводить своим семьям на родине. По объему денежных переводов в Грузию из-за рубежа Россия является лидером. По данным Национального банка, из России в Грузию в январе-мае 2024 года поступило $280 млн – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Песков: российские ведомства проанализируют обращение об отмене виз между РФ и Грузией >>"Грузия со своей стороны ни в чем не ограничивает граждан России, визы отменены полностью, без оговорок. Поэтому будет логично, если российская сторона сделает то же самое", – отметил Шенгелия. На съезде партии "Солидарность во имя мира" 15 июня было принято решение направить президенту России просьбу о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что профильные российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии. Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, грузия, новости, политика, отмена виз, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, политика, отмена виз, грузино-российские отношения
Что даст Грузии полный безвиз с Россией?
21:07 18.06.2024 (обновлено: 21:19 18.06.2024)
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту РФ с просьбой о полной отмене визового режима
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полная отмена визового режима России с Грузией упростит грузинским предпринимателям ведение дел и укрепит торговые связи с соседней страной, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Таким образом, сегодня граждане Грузии могут пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима.
"Полная отмена виз будет способствовать ведению бизнеса. В частности, грузинские предприниматели смогут ездить в Россию и спокойно знакомиться с бизнес-средой, заводить партнерские связи, регистрировать компании в России, что, в том числе, облегчит проведение расчетов во время экспорта и импорта продукции. Ведь, как известно, оплата в долларах затруднена, а конвертация российского рубля не выгодна", – заявил Шенгелия.
Кроме того, по словам эксперта, отмена визового режима позволит гражданам Грузии легально трудоустраиваться в России, не нарушая сроков пребывания в соседней стране. Зачастую, становясь нелегалами, граждане Грузии вынуждены соглашаться на разную тяжелую работу, в то время как легально они смогут иметь более широкий выбор на российском рынке труда и, соответственно, больше зарабатывать, больше переводить своим семьям на родине.
По объему денежных переводов в Грузию из-за рубежа Россия является лидером. По данным Национального банка, из России в Грузию в январе-мае 2024 года поступило $280 млн – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
"Грузия со своей стороны ни в чем не ограничивает граждан России, визы отменены полностью, без оговорок. Поэтому будет логично, если российская сторона сделает то же самое", – отметил Шенгелия.
На съезде партии "Солидарность во имя мира" 15 июня было принято решение направить президенту России просьбу о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.
"Очень надеемся, что на наше обращение отреагируют быстро, потому что для нашей эмиграции это жизненно необходимо. Мы очень рады, что российская сторона смотрит на это очень внимательно, и надеемся, что в ближайшее время визы будут полностью сняты. Это поспособствует еще большему сближению наших народов", – заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что профильные российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии.
Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии.
В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.