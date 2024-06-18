https://sputnik-georgia.ru/20240618/chto-dast-gruzii-polnyy-bezviz-s-rossiey-288483651.html

Что даст Грузии полный безвиз с Россией?

Что даст Грузии полный безвиз с Россией?

Sputnik Грузия

Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обратилась к президенту РФ с просьбой о полной отмене визового режима 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T21:07+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Полная отмена визового режима России с Грузией упростит грузинским предпринимателям ведение дел и укрепит торговые связи с соседней страной, заявил вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия Sputnik Грузия. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Таким образом, сегодня граждане Грузии могут пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз. Грузинская партия "Солидарность во имя мира" 15 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима. Кроме того, по словам эксперта, отмена визового режима позволит гражданам Грузии легально трудоустраиваться в России, не нарушая сроков пребывания в соседней стране. Зачастую, становясь нелегалами, граждане Грузии вынуждены соглашаться на разную тяжелую работу, в то время как легально они смогут иметь более широкий выбор на российском рынке труда и, соответственно, больше зарабатывать, больше переводить своим семьям на родине. По объему денежных переводов в Грузию из-за рубежа Россия является лидером. По данным Национального банка, из России в Грузию в январе-мае 2024 года поступило $280 млн – 20,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Песков: российские ведомства проанализируют обращение об отмене виз между РФ и Грузией >>"Грузия со своей стороны ни в чем не ограничивает граждан России, визы отменены полностью, без оговорок. Поэтому будет логично, если российская сторона сделает то же самое", – отметил Шенгелия. На съезде партии "Солидарность во имя мира" 15 июня было принято решение направить президенту России просьбу о полной отмене визового режима для граждан Грузии, а также об освобождении от ответственности тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России. Кроме того, в обращении содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что профильные российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии. Несмотря на отсутствие дипломатических связей, Грузия и Россия все эти годы успешно развивают торговые отношения, и сегодня РФ находится на втором месте в списке главных торговых партнеров Грузии. В 2023 году страны наторговали на $2,4 млрд. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, а импорт из России в Грузию сократился на 5%. Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, политика, отмена виз, грузино-российские отношения