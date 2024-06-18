https://sputnik-georgia.ru/20240618/lider-natsdvizheniya-nazvala-zayavlenie-eks-premera-gruzii-predatelstvom-288470224.html

Лидер "Нацдвижения" назвала заявление экс-премьера Грузии предательством

Лидер "Нацдвижения" назвала заявление экс-премьера Грузии предательством

Sputnik Грузия

Граждане Грузии хотят единства оппозиции, считает Тина Бокучава 18.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-18T18:18+0400

2024-06-18T18:18+0400

2024-06-18T18:18+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Раздробленность и конфронтация на оппозиционном поле – это предательство общественного заказа, заявила председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава, комментируя заявление экс-премьера, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария. Как ранее заявил Гахария, из всех политических организаций на политической арене Грузии наиболее близкой для партии "За Грузию" является партия "Лело для Грузии", созданная основателями банка TBC Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. По словам Гахария, учитывая значимость предстоящих парламентских выборов, его партия открыта для сотрудничества любой формы. По ее словам, оппозиция не должна дать возможности правящей команде "Грузинская мечта" в очередной раз манипулировать выборами.Между тем, по словам депутата от партии "За Грузию" Анны Бучукури, в заявлении Гахария ничего нового в позиции партии и заявлении Гахария не было.Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Депутат: партии Гахария в одиночку не попасть в парламент Грузии>>Как разъяснила Бучукури, стратегия команды Гахария заключается в том, чтобы "Нацдвижение" и "Грузинская мечта" в общей сложности не набирали более 50% на парламентских выборах. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, георгий гахария, мамука хазарадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия