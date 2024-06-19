https://sputnik-georgia.ru/20240619/gruziya-zanyala-v-reytinge-turizma-i-puteshestviy-45-e-mesto-v-mire-288509234.html

Грузия заняла в рейтинге туризма и путешествий 45 место в мире

Грузия заняла в рейтинге туризма и путешествий 45 место в мире

Sputnik Грузия

В этом году Грузии удалось опередить своих соседей – Армению и Азербайджан 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия заняла 45 место в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма 2024" среди 119 стран мира с оценкой 4,14 балла из 7. В рейтинге, который оценивает темпы развития туризма в разных странах, Грузия разместилась на 44 месте в 2022 году, а в 2019 году была на 68 строке. Грузия набрала самый высокий балл (6,17 из 7) в подкатегории безопасности туристического сектора, а самый низкий (1,56 из 7) – в доступности ресурсов, не связанных с пассивным отдыхом. В этом году Грузия опередила Армению и Азербайджан, которые разместились в рейтинге на 72 и 56 местах соответственно. Турция же заняла в рейтинге 29 место. Новые рекорды – прогноз премьера Грузии для сферы туризма>>Индекс развития путешествий и туризма составляется Всемирным экономическим форумом каждые два года, начиная с 2007 года. В оцениваемые показатели входят историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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