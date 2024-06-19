https://sputnik-georgia.ru/20240619/gruziya-zanyala-v-reytinge-turizma-i-puteshestviy-45-e-mesto-v-mire-288509234.html
Грузия заняла в рейтинге туризма и путешествий 45 место в мире
Грузия заняла в рейтинге туризма и путешествий 45 место в мире
Sputnik Грузия
В этом году Грузии удалось опередить своих соседей – Армению и Азербайджан 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T19:46+0400
2024-06-19T19:46+0400
2024-06-19T19:57+0400
туризм
грузия
новости
армения
азербайджан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280971421_0:500:960:1040_1920x0_80_0_0_1af5b744b8ef129e2330090b750d1211.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия заняла 45 место в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма 2024" среди 119 стран мира с оценкой 4,14 балла из 7. В рейтинге, который оценивает темпы развития туризма в разных странах, Грузия разместилась на 44 месте в 2022 году, а в 2019 году была на 68 строке. Грузия набрала самый высокий балл (6,17 из 7) в подкатегории безопасности туристического сектора, а самый низкий (1,56 из 7) – в доступности ресурсов, не связанных с пассивным отдыхом. В этом году Грузия опередила Армению и Азербайджан, которые разместились в рейтинге на 72 и 56 местах соответственно. Турция же заняла в рейтинге 29 место. Новые рекорды – прогноз премьера Грузии для сферы туризма>>Индекс развития путешествий и туризма составляется Всемирным экономическим форумом каждые два года, начиная с 2007 года. В оцениваемые показатели входят историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280971421_0:410:960:1130_1920x0_80_0_0_86fbffd2a9f7b7def3b60e379c922ed4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, армения, азербайджан
туризм, грузия, новости, армения, азербайджан
Грузия заняла в рейтинге туризма и путешествий 45 место в мире
19:46 19.06.2024 (обновлено: 19:57 19.06.2024)
В этом году Грузии удалось опередить своих соседей – Армению и Азербайджан
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Грузия заняла 45 место в рейтинге Всемирного экономического форума (WEF) "Индекс развития путешествий и туризма 2024" среди 119 стран мира с оценкой 4,14 балла из 7.
В рейтинге
, который оценивает темпы развития туризма в разных странах, Грузия разместилась на 44 месте в 2022 году, а в 2019 году была на 68 строке.
Индекс оценивает в общей сложности 102 отдельных показателя в пяти различных категориях: благоприятная среда, туристическая политика и благоприятные условия, инфраструктура и услуги, туристические ресурсы и устойчивость туризма.
Грузия набрала самый высокий балл (6,17 из 7) в подкатегории безопасности туристического сектора, а самый низкий (1,56 из 7) – в доступности ресурсов, не связанных с пассивным отдыхом.
В этом году Грузия опередила Армению и Азербайджан, которые разместились в рейтинге на 72 и 56 местах соответственно. Турция же заняла в рейтинге 29 место.
Индекс развития путешествий и туризма составляется Всемирным экономическим форумом каждые два года, начиная с 2007 года. В оцениваемые показатели входят историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и другое.