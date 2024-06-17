https://sputnik-georgia.ru/20240617/novye-rekordy--prognoz-premera-gruzii-dlya-sfery-turizma-288445106.html

Новые рекорды – прогноз премьера Грузии для сферы туризма

Новые рекорды – прогноз премьера Грузии для сферы туризма

Sputnik Грузия

Сейчас задача правительства – дальнейшее улучшение темпов роста, отметил Кобахидзе 17.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-17T13:34+0400

2024-06-17T13:34+0400

2024-06-17T14:46+0400

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ираклий кобахидзе

туризм

туризм в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Доходы от туризма в 2024 году в Грузии, согласно прогнозам, вырастут на 9%, а страну посетят 7,9 миллиона международных путешественников, что будет историческим максимумом, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. По словам премьера, в сфере туризма и авиации у Грузии очень хорошие показатели, поэтому задача правительства – дальнейшее улучшение темпов роста, для чего существуют очень хорошие перспективы. "За квартал мы получили рекордные доходы от туризма – 808 миллионов долларов, что превысило допандемический показатель на 40%. Это рекордный показатель. В этом квартале мы приняли 1,3 миллиона международных путешественников, что на 8% больше, чем в прошлом году. Что касается иностранных туристов, то и здесь у нас рекордное количество. За квартал мы приняли в нашей стране 939 тысяч туристов", – отметил премьер. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика>>Премьер оценил и позитивные ожидания в сфере авиации. По его словам, за летний сезон число рейсов составит 13,6 тысячи, что также является историческим максимумом. По информации Ираклия Кобахидзе, сегодня 11 авиакомпаний выполняют рейсы по 38 европейским направлениям, что также является историческим рекордом. Кроме того, в 2024 году в Грузии работают 50 авиакомпаний, что также является историческим максимумом. В 2011 году, например, в Грузии действовало всего 23 авиакомпании. В первом квартале 2024 года доходы от международного туризма в Грузии достигли квартального рекорда и составили 807,7 млн долларов, на 1,5% больше, чем в январе-марте 2023 года, и на 39,6% больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов>>Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2024 года выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Туризм в Аджарии процветает – глава правительства>>Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, грузия, ираклий кобахидзе, туризм, туризм в грузии