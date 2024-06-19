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Микаутадзе попал в символическую сборную первого тура Евро 2024 по версии ESPN
Микаутадзе попал в символическую сборную первого тура Евро 2024 по версии ESPN
Sputnik Грузия
Автором единственного гола в ворота турецкой команды стал Георгий Микаутадзе 19.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-19T18:43+0400
2024-06-19T18:43+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Автор первого гола футбольной сборной Грузии на Евро-2024, 23-летний нападающий Георгий Микаутадзе попал в символическую команду первого тура чемпионата по версии американского международного спортивного телеканала ESPN. Первый тур чемпионата Европы завершился 18 июня играми группы F, где собрались команды Грузии, Португалии, Чехии и Турции. Грузия проиграла свой матч Турции (1:3), а Португалия обыграла Чехию (2:1). Автором единственного гола в ворота турецкой команды стал Георгий Микаутадзе. Сборная Грузии проиграла команде Турции в дебютном матче на Евро-2024>>ESPN включил в символическую команду тура игрока сборной Грузии в качестве центрального нападающего. Вместе с Микаутадзе в состав лучших 11 игроков тура попали: Симон (Испания), Дрэгушин (Румыния), Кристенсен (Дания), Аке (Нидерланды), Киммих (Германия), Канте (Франция), Кроос (Германия), Руис (Испания), Мусиала (Германия) и Гакпо (Нидерланды). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии по футболу неслучайно попала на Евро – тренер сборной Турции>>Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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чемпионат европы, спорт, новости, грузия, турция, германия, георгий микаутадзе, динамо арена
чемпионат европы, спорт, новости, грузия, турция, германия, георгий микаутадзе, динамо арена
Микаутадзе попал в символическую сборную первого тура Евро 2024 по версии ESPN
18:43 19.06.2024 (обновлено: 18:55 19.06.2024)
Автором единственного гола в ворота турецкой команды стал Георгий Микаутадзе
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Автор первого гола футбольной сборной Грузии на Евро-2024, 23-летний нападающий Георгий Микаутадзе попал в символическую команду первого тура чемпионата по версии американского международного спортивного телеканала ESPN.
Первый тур чемпионата Европы завершился 18 июня играми группы F, где собрались команды Грузии, Португалии, Чехии и Турции. Грузия проиграла свой матч Турции (1:3), а Португалия обыграла Чехию (2:1). Автором единственного гола в ворота турецкой команды стал Георгий Микаутадзе.
ESPN включил в символическую команду тура игрока сборной Грузии в качестве центрального нападающего. Вместе с Микаутадзе в состав лучших 11 игроков тура попали: Симон (Испания), Дрэгушин (Румыния), Кристенсен (Дания), Аке (Нидерланды), Киммих (Германия), Канте (Франция), Кроос (Германия), Руис (Испания), Мусиала (Германия) и Гакпо (Нидерланды).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Свой дебютный матч на Евро Грузия уступила Турции со счетом 1:3. Грузинским футболистам предстоят еще два матча: 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Грузия вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.