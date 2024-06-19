https://sputnik-georgia.ru/20240619/strasti-vokrug-zakona-o-zaprete-propagandy-lgbt-v-gruzii-prodolzhayutsya---argumenty-storon-288506295.html

Страсти вокруг закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии продолжаются – аргументы сторон

Страсти вокруг закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии продолжаются – аргументы сторон

Sputnik Грузия

Часть оппозиции отказалась от участия в рассмотрении законопроекта, утверждая, что он является частью предвыборной кампании правящей команды 19.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-19T17:23+0400

2024-06-19T17:23+0400

2024-06-19T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июня — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" утверждают, что тема запрета пропаганды ЛГБТ* в Грузии связана с сохранением идентичности, в то время как в оппозиции уверены, что инициатива правящей команды не соответствует потребностям и воле грузинского народа. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*. Представители оппозиции отказываются участвовать в обсуждениях, не выражают свою позицию, спекулируя тем, что якобы могут быть нарушены чьи-то права, что, по словам Вольского, является ложью. Некоторые представители оппозиции отказались от участия в рассмотрении законопроекта, утверждая, что он является частью предвыборной кампании правящей команды. Законопроект был зарегистрирован бюро на прошлой неделе. А на текущей неделе начинаются комитетские слушания. В Грузии вводят запрет на публичные акции пропаганды ЛГБТ*>>Свою позицию относительно законодательной инициативы зафиксировал один из основателей оппозиционной партии "Ахали", экс-лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента. Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты>>С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы. Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лгбт, политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение