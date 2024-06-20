https://sputnik-georgia.ru/20240620/yurkomitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-zakonoproekt-protiv-propagandy-lgbt-288526787.html

Юркомитет парламента Грузии поддержал законопроект против пропаганды ЛГБТ*

Юркомитет парламента Грузии поддержал законопроект против пропаганды ЛГБТ*

Sputnik Грузия

Также на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям 20.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-20T22:57+0400

2024-06-20T22:57+0400

2024-06-20T23:19+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/14/288526332_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_58ffe2fe6a98762c8a9fe714bbcbf2de.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в первом чтении рассмотрел и принял проект нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Согласно законопроекту, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Кроме того, на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям. Ионатамишвили является одним из инициаторов проекта нового закона. Он возглавляет парламентский комитет по защите прав человека и гражданской интеграции. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты>>Без поддержки оппозиции принять конституционный закон не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии. В Конституции планируется внести пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".Для принятия как конституционного закона, так и поправок в Конституцию необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.В Грузии хотят запретить публичные акции пропаганды ЛГБТ*>>На сегодняшний день парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. В настоящее время в парламенте 139 депутатов.Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии