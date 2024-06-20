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Юркомитет парламента Грузии поддержал законопроект против пропаганды ЛГБТ*
Юркомитет парламента Грузии поддержал законопроект против пропаганды ЛГБТ*
Sputnik Грузия
Также на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям 20.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-20T22:57+0400
2024-06-20T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в первом чтении рассмотрел и принял проект нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".Согласно законопроекту, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.Кроме того, на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям. Ионатамишвили является одним из инициаторов проекта нового закона. Он возглавляет парламентский комитет по защите прав человека и гражданской интеграции. Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.В Грузии хотят ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ* – законопроекты>>Без поддержки оппозиции принять конституционный закон не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии. В Конституции планируется внести пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".Для принятия как конституционного закона, так и поправок в Конституцию необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.В Грузии хотят запретить публичные акции пропаганды ЛГБТ*>>На сегодняшний день парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. В настоящее время в парламенте 139 депутатов.Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии
Юркомитет парламента Грузии поддержал законопроект против пропаганды ЛГБТ*
22:57 20.06.2024 (обновлено: 23:19 20.06.2024)
Также на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии в первом чтении рассмотрел и принял проект нового конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".
Согласно законопроекту, запрещаются однополые браки, медицинские манипуляции по смене пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ* и так далее.
Кроме того, на законодательном уровне 17 мая будет объявлен Днем святости семьи и уважения к родителям.
"То, что это важнейшая инициатива, стало очевидно 17 мая, когда для защиты семейных ценностей объединилась огромная часть общества – более 600 тысяч человек в Тбилиси и регионах", – сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Ионатамишвили является одним из инициаторов проекта нового закона. Он возглавляет парламентский комитет по защите прав человека и гражданской интеграции.
Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы.
Без поддержки оппозиции принять конституционный закон не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии. В Конституции планируется внести пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
Для принятия как конституционного закона, так и поправок в Конституцию необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.
На сегодняшний день парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. В настоящее время в парламенте 139 депутатов.
Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента.
* Экстремистская организация, запрещенная в России