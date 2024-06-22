https://sputnik-georgia.ru/20240622/vtoroy-match-sbornoy-gruzii-na-evro--chto-zhdat-ot-poedinka-s-chekhiey-288542424.html

Второй матч сборной Грузии на Евро – что ждать от поединка с Чехией

Второй матч сборной Грузии на Евро – что ждать от поединка с Чехией

Sputnik Грузия

В субботу 22 июня в 17:00 (тбс) в Гамбурге на арене "Фолькпаркштадион" встретятся сборные Грузии и Чехии в рамках второго тура группового этапа чемпионата... 22.06.2024, Sputnik Грузия

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Встреча команд Грузии и Чехии предоставит зрителям возможность увидеть уникальное соперничество между двумя различными по стилю и опыту командами. Национальная сборная Грузии продемонстрировала отличный футбол в матче против турок. Только невезение не позволило грузинам набрать первые в истории страны очки на европейском чемпионате. Практически все футболисты находятся встрою, вопросы вызывает лишь состояние Отара Китеишвили, который тренируется по индивидуальной программе. Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024 >>Хочется отметить и главную звезду сборной Грузии – Хвичу Кварацхелию, видно, что футболист пока находится не в своей тарелке, финты не проходят, удары летят мимо. Но не будем забывать, как для Хвичи важен кураж, а ловит он его как раз после удачных действий на поле, поэтому всей команде и всем болельщикам сборной Грузии нужно сейчас поддержать Квару, и уверен, что в игре против Чехии мы сможем лицезреть первые результативные подвиги грузинского гения на чемпионате Европы. Сборная Чехии, так же как и грузины, пока не набрала ни одного очка на турнире, в первой встрече против сборной Португалии чехи смотрелись неплохо, грамотно играли вторым номером и даже вели в счёте. Но как это бывает, в концовке португальцы на классе дожали соперника и победили 2-1. Перед матчем в Гамбурге главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился своими мыслями о сборной Грузии. По его мнению, Кварацхелия – не единственный игрок высокого уровня в сборной Грузии. Микутадзе не только проявил себя во встрече против Турции, он забил 11 голов во второй половине чемпионата Франции. Чакветадзе отлично видит поле, и вся команда хорошо бежит в контратаки. Нужна концентрация, Грузия также сильна в обороне, не открывает пространства в центре поля, считает тренер. "В матче с Португалией нам не хватало владения мячом, и мы вынужденно сидели в обороне. Завтра будет другая игра, и мы хотим показать острый футбол. В стартовом составе могут быть изменения", – отметил Гашек. Любопытно, что за всю футбольную историю сборные Грузии и Чехии еще ни разу не встречались друг с другом. Сборную Грузии ждет сложный матч с Чехией на Евро-2024 – экс-капитан >>Матч обещает быть интересным соперничеством, где каждая команда будет бороться за важнейшие очки в группе. Учитывая больший опыт и текущую форму, Чехия, возможно, является незначительным фаворитом, но Грузия может вновь удивить весь мир благодаря своему атакующему потенциалу. С уверенностью можно рассчитывать на зрелищный, куражный футбол. Обе сборные любят и умеют созидать, создавать моменты у чужих ворот, подбор игроков отличный, всё располагает к шикарному спортивному зрелищу. Второй матч в группе F будет сыгран 22 июня в 20:00 – сборная Португалии сразится со сборной Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, отар китеишвили, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу