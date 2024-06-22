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Второй матч сборной Грузии на Евро – что ждать от поединка с Чехией
Второй матч сборной Грузии на Евро – что ждать от поединка с Чехией
Sputnik Грузия
В субботу 22 июня в 17:00 (тбс) в Гамбурге на арене "Фолькпаркштадион" встретятся сборные Грузии и Чехии в рамках второго тура группового этапа чемпионата... 22.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-22T11:35+0400
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Встреча команд Грузии и Чехии предоставит зрителям возможность увидеть уникальное соперничество между двумя различными по стилю и опыту командами. Национальная сборная Грузии продемонстрировала отличный футбол в матче против турок. Только невезение не позволило грузинам набрать первые в истории страны очки на европейском чемпионате. Практически все футболисты находятся встрою, вопросы вызывает лишь состояние Отара Китеишвили, который тренируется по индивидуальной программе. Прогноз экс-капитана сборной Грузии по футболу перед матчем с Чехией на Евро 2024 >>Хочется отметить и главную звезду сборной Грузии – Хвичу Кварацхелию, видно, что футболист пока находится не в своей тарелке, финты не проходят, удары летят мимо. Но не будем забывать, как для Хвичи важен кураж, а ловит он его как раз после удачных действий на поле, поэтому всей команде и всем болельщикам сборной Грузии нужно сейчас поддержать Квару, и уверен, что в игре против Чехии мы сможем лицезреть первые результативные подвиги грузинского гения на чемпионате Европы. Сборная Чехии, так же как и грузины, пока не набрала ни одного очка на турнире, в первой встрече против сборной Португалии чехи смотрелись неплохо, грамотно играли вторым номером и даже вели в счёте. Но как это бывает, в концовке португальцы на классе дожали соперника и победили 2-1. Перед матчем в Гамбурге главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился своими мыслями о сборной Грузии. По его мнению, Кварацхелия – не единственный игрок высокого уровня в сборной Грузии. Микутадзе не только проявил себя во встрече против Турции, он забил 11 голов во второй половине чемпионата Франции. Чакветадзе отлично видит поле, и вся команда хорошо бежит в контратаки. Нужна концентрация, Грузия также сильна в обороне, не открывает пространства в центре поля, считает тренер. "В матче с Португалией нам не хватало владения мячом, и мы вынужденно сидели в обороне. Завтра будет другая игра, и мы хотим показать острый футбол. В стартовом составе могут быть изменения", – отметил Гашек. Любопытно, что за всю футбольную историю сборные Грузии и Чехии еще ни разу не встречались друг с другом. Сборную Грузии ждет сложный матч с Чехией на Евро-2024 – экс-капитан >>Матч обещает быть интересным соперничеством, где каждая команда будет бороться за важнейшие очки в группе. Учитывая больший опыт и текущую форму, Чехия, возможно, является незначительным фаворитом, но Грузия может вновь удивить весь мир благодаря своему атакующему потенциалу. С уверенностью можно рассчитывать на зрелищный, куражный футбол. Обе сборные любят и умеют созидать, создавать моменты у чужих ворот, подбор игроков отличный, всё располагает к шикарному спортивному зрелищу. Второй матч в группе F будет сыгран 22 июня в 20:00 – сборная Португалии сразится со сборной Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, отар китеишвили, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, отар китеишвили, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Второй матч сборной Грузии на Евро – что ждать от поединка с Чехией
В субботу 22 июня в 17:00 (тбс) в Гамбурге на арене "Фолькпаркштадион" встретятся сборные Грузии и Чехии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024.
Встреча команд Грузии и Чехии предоставит зрителям возможность увидеть уникальное соперничество между двумя различными по стилю и опыту командами.
Национальная сборная Грузии продемонстрировала отличный футбол в матче против турок. Только невезение не позволило грузинам набрать первые в истории страны очки на европейском чемпионате.
Практически все футболисты находятся встрою, вопросы вызывает лишь состояние Отара Китеишвили, который тренируется по индивидуальной программе.
Хочется отметить и главную звезду сборной Грузии – Хвичу Кварацхелию, видно, что футболист пока находится не в своей тарелке, финты не проходят, удары летят мимо. Но не будем забывать, как для Хвичи важен кураж, а ловит он его как раз после удачных действий на поле, поэтому всей команде и всем болельщикам сборной Грузии нужно сейчас поддержать Квару, и уверен, что в игре против Чехии мы сможем лицезреть первые результативные подвиги грузинского гения на чемпионате Европы.
Сборная Чехии, так же как и грузины, пока не набрала ни одного очка на турнире, в первой встрече против сборной Португалии чехи смотрелись неплохо, грамотно играли вторым номером и даже вели в счёте. Но как это бывает, в концовке португальцы на классе дожали соперника и победили 2-1.
Перед матчем в Гамбурге главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился своими мыслями о сборной Грузии.
"Наши сотрудники присутствовали на первом матче сборной Грузии и анализировали игру соперника. Грузия имела моменты, в том числе на последней минуте, и в целом показала игру высокого класса – как в команде, так и индивидуально", – заявил Гашек.
По его мнению, Кварацхелия – не единственный игрок высокого уровня в сборной Грузии. Микутадзе не только проявил себя во встрече против Турции, он забил 11 голов во второй половине чемпионата Франции. Чакветадзе отлично видит поле, и вся команда хорошо бежит в контратаки.
Нужна концентрация, Грузия также сильна в обороне, не открывает пространства в центре поля, считает тренер.
"В матче с Португалией нам не хватало владения мячом, и мы вынужденно сидели в обороне. Завтра будет другая игра, и мы хотим показать острый футбол. В стартовом составе могут быть изменения", – отметил Гашек.
Любопытно, что за всю футбольную историю сборные Грузии и Чехии еще ни разу не встречались друг с другом.
Матч обещает быть интересным соперничеством, где каждая команда будет бороться за важнейшие очки в группе. Учитывая больший опыт и текущую форму, Чехия, возможно, является незначительным фаворитом, но Грузия может вновь удивить весь мир благодаря своему атакующему потенциалу.
С уверенностью можно рассчитывать на зрелищный, куражный футбол. Обе сборные любят и умеют созидать, создавать моменты у чужих ворот, подбор игроков отличный, всё располагает к шикарному спортивному зрелищу.
Второй матч в группе F будет сыгран 22 июня в 20:00 – сборная Португалии сразится со сборной Турции.