https://sputnik-georgia.ru/20240623/dempingovoe-rassledovanie---vvozili-li-v-gruziyu-armaturu-iz-rossii-po-zanizhennoy-tsene-288563127.html

Демпинговое расследование – ввозили ли в Грузию арматуру из России по заниженной цене

Демпинговое расследование – ввозили ли в Грузию арматуру из России по заниженной цене

Sputnik Грузия

Речь идет о предполагаемом демпинговом импорте арматуры и рулонов из стали, произведенных в России и Иране, на таможенную территорию Грузии 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T21:32+0400

2024-06-23T21:32+0400

2024-06-23T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Агентство конкуренции и защите потребителей Грузии (GCCA) признало заявление "Ассоциации промышленников Грузии" допустимым и начинает антидемпинговое расследование в связи импортом в страну арматуры и рулонов стали, производимой в Иране и России по искусственно заниженной цене, говорится в распространенном заявлении. У GCCA есть 12 месяцев на представление правительству соответствующего отчета об итогах расследования, этот срок могут продлить еще на шесть месяцев. В случае установления демпинга и подтверждения ущерба местной промышленности на основании заключения GCCA правительство может ввести специальный антидемпинговый тариф сроком на пять лет. Речь идет о предполагаемом демпинговом импорте арматуры и рулонов из стали, произведенных в России и Иране, на таможенную территорию Грузии, что может нанести вред местной промышленности. Факт демпинга на рынке цемента не подтвердился – Агентство конкуренции Грузии >>На этапе проверки приемлемости заявки расчетная демпинговая маржа ввозимого из Ирана товара была определена в размере 21%, а расчетная демпинговая маржа ввозимого из России товара – 5%. По информации, обработанной GCCA, видно, что в рассматриваемый период как количественный, так и стоимостной объем импорта продукции из Ирана и России характеризуется тенденцией к увеличению. В период 2021-2023 годов доля импортируемой из России продукции в общем импорте Грузии выросла с 4 до 42%, а в случае Ирана – с 12 до 30%. Министр пообещала защитить металлургов Грузии от демпинга импортеров >>Цена за единицу продукции (доллары США/тонна) одинаково снижается в случае импорта из Ирана, тогда как в случае России она увеличивается в 2022 году по сравнению с 2021 годом и снижается в 2023 году по сравнению с 2022 и 2021 годами. В 2023 году импорт арматуры из Ирана составил 60 291 тонну (34,6 млн долларов США), а средневзвешенная цена одной тонны арматуры составила 574 доллара США. Импорт из России составил 86 117 тонн (50,5 млн долларов США), а средневзвешенная цена одной тонны арматуры составила 586 долларов США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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