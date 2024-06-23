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Как формируется зарплата учителей в Грузии? Новые правила
Как формируется зарплата учителей в Грузии? Новые правила
Sputnik Грузия
Дополнительно к ставкам за часы и за квалификацию будет добавляться ставка за стаж 23.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-23T09:01+0400
2024-06-23T09:01+0400
2024-06-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Зарплата учителей среднеобразовательных школ Грузии с 15 сентября 2024 года будет зависеть от квалификации, стажа преподавания, статуса преподавателя и ставки за часы, соответствующий приказ уже подписан министром образования. Ставка за часы преподавания составит 96 лари за 1 классный час, при этом за 25 часов она будет составлять 2 350 лари. Новая схема заработной платы педагогов заработает в Грузии с 1 июля – премьер>>К часам преподавания будет добавляться ставка за квалификацию. Так при наличии степени бакалавра надбавка составит 20 лари, магистра или педагогическое образование, полученное до 2000 года – 40 лари, доктора – 100 лари. При этом полную сумму надбавки учитель получит при нагрузке от 15 часов в неделю, а в случае меньшего количества часов – пропорционально загрузке. Кроме того, педагоги будут получать к зарплате 40,5 лари в виде надбавки за класс-комплект и преподование грузинского языка, истории и географии Грузии в негрузиноязычных школах и секторах, 101,25 лари – за классное руководство. Сколько составляет средняя зарплата в Грузии>>В школах в высокогорных регионах учителя получат при полной загрузке дополнительную надбавку в размере 150 лари. Кроме того, выделяются надбавки за функциональную нагрузку, так для ведущего учителя надбавка составит 150 лари, а для учителя-ментора – 300 лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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учителя, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, зарплата
учителя, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, зарплата
Как формируется зарплата учителей в Грузии? Новые правила
Дополнительно к ставкам за часы и за квалификацию будет добавляться ставка за стаж
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Зарплата учителей среднеобразовательных школ Грузии с 15 сентября 2024 года будет зависеть от квалификации, стажа преподавания, статуса преподавателя и ставки за часы, соответствующий приказ уже подписан министром образования.
Ставка за часы преподавания составит
96 лари за 1 классный час, при этом за 25 часов она будет составлять 2 350 лари.
К часам преподавания будет добавляться ставка за квалификацию. Так при наличии степени бакалавра надбавка составит 20 лари, магистра или педагогическое образование, полученное до 2000 года – 40 лари, доктора – 100 лари.
При этом полную сумму надбавки учитель получит при нагрузке от 15 часов в неделю, а в случае меньшего количества часов – пропорционально загрузке.
Дополнительно к ставкам за часы и за квалификацию будет добавляться ставка за стаж: 15 лари за стаж до 5 лет, 30 лари – за стаж от 5 до 10 лет и 45 лари за стаж выше 10 лет. В этом случае также полную сумму надбавки учитель получит при нагрузке от 15 часов в неделю, а в случае меньшего количества часов – пропорционально загрузке.
Кроме того, педагоги будут получать к зарплате 40,5 лари в виде надбавки за класс-комплект и преподование грузинского языка, истории и географии Грузии в негрузиноязычных школах и секторах, 101,25 лари – за классное руководство.
В школах в высокогорных регионах учителя получат при полной загрузке дополнительную надбавку в размере 150 лари. Кроме того, выделяются надбавки за функциональную нагрузку, так для ведущего учителя надбавка составит 150 лари, а для учителя-ментора – 300 лари.