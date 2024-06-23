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Саньоль: Грузия могла выиграть у сборной Чехии
Саньоль: Грузия могла выиграть у сборной Чехии
Sputnik Грузия
Цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта, заявил главный тренер команды 23.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-23T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Сборная Грузии имела большую возможность выиграть у команды Чехии во втором туре чемпионата Европы ударом Сабы Лобжанидзе, но в итоге заработала одно очко, что тоже является отличной новостью, заявил главный тренер национальной команды по футболу Вилли Саньоль. Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Как отметил тренер, соперник не смог забить больше голов благодаря фантастической игре вратаря Грузии Георгия Мамардашвили. "Чехия играла с высоким прессингом, и я этого ожидал. Они разочарованы еще и тем, что упустили несколько ярких моментов. В этом заслуга Мамардашвили. Он провел фантастический матч", – сказал Саньоль. Что касается готовности полузащитника и одного из лидеров команды Отара Китеишвили, который получил травму за несколько дней до начала Евро в товарищеском матче против Черногории, то, по словам тренера, высока вероятность того, что футболист выйдет на поле в матче против Португалии. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>По словам Саньоля, цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта. "Целью сборной Грузии было набраться опыта. Я очень люблю Грузию, но не могу сказать, что мы сразу выиграем чемпионат Европы", – добавил Саньоль. Что касается предстоящего матча с Португалией, то, по словам главного тренера, команда соберется с силами и постарается сыграть хорошо. Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024 >>"Мы постараемся собраться с силами и встретить этот матч в полной готовности. Надеюсь, мы восстановим силы и сыграем хорошо", – подытожил Саньоль. В свою очередь главный тренер Чехии Иван Гашек после матча отметил прекрасную игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили и большой потенциал грузинской команды в нападении. По его словам, самым тяжелым было видеть, как к чешским воротам бежали три грузинских футболиста. "Но мы выстояли и продолжаем бороться", – сказал Гашек. В третьем туре Евро 2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, отар китеишвили, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Саньоль: Грузия могла выиграть у сборной Чехии
Цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта, заявил главный тренер команды
ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Сборная Грузии имела большую возможность выиграть у команды Чехии во втором туре чемпионата Европы ударом Сабы Лобжанидзе, но в итоге заработала одно очко, что тоже является отличной новостью, заявил главный тренер национальной команды по футболу Вилли Саньоль.
Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов.
"У нас были смешанные чувства, потому что у нас была такая большая возможность на победу, но, если подумать, мы завоевали первое очко на чемпионате Европы, и это отличная новость. Самое большое чувство – это гордость, ведь мы знаем, с чего начали этот путь, через какие трудности прошли и куда попали", – заявил Саньоль на послематчевой пресс-конференции.
Как отметил тренер, соперник не смог забить больше голов благодаря фантастической игре вратаря Грузии Георгия Мамардашвили.
"Чехия играла с высоким прессингом, и я этого ожидал. Они разочарованы еще и тем, что упустили несколько ярких моментов. В этом заслуга Мамардашвили. Он провел фантастический матч", – сказал Саньоль.
Что касается готовности полузащитника и одного из лидеров команды Отара Китеишвили, который получил травму за несколько дней до начала Евро в товарищеском матче против Черногории, то, по словам тренера, высока вероятность того, что футболист выйдет на поле в матче против Португалии.
По словам Саньоля, цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта.
"Целью сборной Грузии было набраться опыта. Я очень люблю Грузию, но не могу сказать, что мы сразу выиграем чемпионат Европы", – добавил Саньоль.
Что касается предстоящего матча с Португалией, то, по словам главного тренера, команда соберется с силами и постарается сыграть хорошо.
"Мы постараемся собраться с силами и встретить этот матч в полной готовности. Надеюсь, мы восстановим силы и сыграем хорошо", – подытожил Саньоль.
В свою очередь главный тренер Чехии Иван Гашек после матча отметил прекрасную игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили и большой потенциал грузинской команды в нападении.
"Грузия имеет большой потенциал в нападении, и я думаю, что мы выдержим их атаки. Наконец, вратарь был признан лучшим игроком матча. Мы старались победить, я не могу винить игроков. У Грузии был реальный шанс на победу в конце игры, это стало бы тяжелой концовкой", – сказал Гашек.
По его словам, самым тяжелым было видеть, как к чешским воротам бежали три грузинских футболиста.
"Но мы выстояли и продолжаем бороться", – сказал Гашек.
В третьем туре Евро 2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени.
Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.