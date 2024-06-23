https://sputnik-georgia.ru/20240623/sanol-gruziya-mogla-vyigrat-u-sbornoy-chekhii-288558165.html

Саньоль: Грузия могла выиграть у сборной Чехии

Саньоль: Грузия могла выиграть у сборной Чехии

Sputnik Грузия

Цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта, заявил главный тренер команды 23.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-23T12:58+0400

2024-06-23T12:58+0400

2024-06-23T12:58+0400

пресс-центр sputnik грузия

спорт

грузия

новости

вилли саньоль

отар китеишвили

чехия

португалия

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/17/288557995_0:45:1440:855_1920x0_80_0_0_17cc9d763a9971f55d7c99f96991ed85.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik. Сборная Грузии имела большую возможность выиграть у команды Чехии во втором туре чемпионата Европы ударом Сабы Лобжанидзе, но в итоге заработала одно очко, что тоже является отличной новостью, заявил главный тренер национальной команды по футболу Вилли Саньоль. Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Как отметил тренер, соперник не смог забить больше голов благодаря фантастической игре вратаря Грузии Георгия Мамардашвили. "Чехия играла с высоким прессингом, и я этого ожидал. Они разочарованы еще и тем, что упустили несколько ярких моментов. В этом заслуга Мамардашвили. Он провел фантастический матч", – сказал Саньоль. Что касается готовности полузащитника и одного из лидеров команды Отара Китеишвили, который получил травму за несколько дней до начала Евро в товарищеском матче против Черногории, то, по словам тренера, высока вероятность того, что футболист выйдет на поле в матче против Португалии. Шансы еще остались – послесловие к матчу Грузии и Чехии на Евро-2024 >>По словам Саньоля, цель сборной Грузии на Евро-2024, прежде всего, набраться опыта. "Целью сборной Грузии было набраться опыта. Я очень люблю Грузию, но не могу сказать, что мы сразу выиграем чемпионат Европы", – добавил Саньоль. Что касается предстоящего матча с Португалией, то, по словам главного тренера, команда соберется с силами и постарается сыграть хорошо. Сборная Грузии по футболу заработала первое очко на Евро-2024 >>"Мы постараемся собраться с силами и встретить этот матч в полной готовности. Надеюсь, мы восстановим силы и сыграем хорошо", – подытожил Саньоль. В свою очередь главный тренер Чехии Иван Гашек после матча отметил прекрасную игру вратаря сборной Грузии Георгия Мамардашвили и большой потенциал грузинской команды в нападении. По его словам, самым тяжелым было видеть, как к чешским воротам бежали три грузинских футболиста. "Но мы выстояли и продолжаем бороться", – сказал Гашек. В третьем туре Евро 2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, а Чехия встретится с Турцией. Оба матча начнутся в 23:00 по тбилисскому времени. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чехия

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, вилли саньоль, отар китеишвили, чехия, португалия, футбол, сборная грузии по футболу