https://sputnik-georgia.ru/20240624/deputat-evropeyskoe-obschestvo-otvetilo-za-nespravedlivye-zayavleniya-v-adres-gruzii--288569154.html

Депутат: европейское общество ответило за несправедливые заявления в адрес Грузии

Депутат: европейское общество ответило за несправедливые заявления в адрес Грузии

Sputnik Грузия

Большая часть общества ведущих европейских стран, по словам Мачарашвили, поддержала грузинскую позицию 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T14:45+0400

2024-06-24T14:45+0400

2024-06-24T14:58+0400

безвизовый режим грузии с ес под угрозой?

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Во время выборов в Европарламент европейское общество ответило не только Боррелю, но и всем должностным лицам, сделавшим несправедливые заявления в адрес Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Ранее Боррель заявил, что для Грузии дверь к членству в ЕС открыта, однако если правительство продолжит нынешний политический курс, то эта дверь закроется. По его словам, европейская перспектива Грузии может быть сокращена или отменена. Большая часть общества ведущих европейских стран, по словам Мачарашвили, поддержала грузинскую позицию, традиционное консервативное направление, справедливость, мир и экономическое развитие. "Оно отказалась от несправедливости, войны, экономического обрушения и т. д. Поэтому не только мы, но и большая часть европейского общества закрыла дверь не только перед одним чиновником, но и перед всеми, кто сделал несправедливое заявление в адрес Грузии", – заявил Мачарашвили. Двери Евросоюза закроются для Грузии – Боррель>>Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. Что касается вопроса дальнейших отношений ЕС с Грузией с учетом принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" 24 июня рассматривается на уровне министров иностранных дел стран ЕС, а 27 июня – на самом высшем уровне Евросоветом. Одним из вариантов ответных мер может стать приостановление введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода, сказал в начале мая посол ЕС в Грузии. Также, по словам Борреля, под "мерами" подразумевается, например, прекращение поддержки через Европейский фонд мира или прекращение политических контактов на высоком уровне, а также рассмотрение вопроса о прекращении некоторой части финансовой поддержки, предоставляемой непосредственно правительству. Принятие закона о прозрачности в мире подтвердило абсурдность обвинения власти – депутат>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры откроются уже 25 июня. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Глава МИД Грузии надеется на логичные решения ЕС>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, политика, грузия, новости, жозеп боррель, гурам мачарашвили, "сила народа", европарламент, сша, франция, украина