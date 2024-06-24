https://sputnik-georgia.ru/20240624/oppozitsiya-ne-dolzhna-boykotirovat-zasedaniya-parlamenta---papuashvili-288573860.html
Оппозиция не должна бойкотировать заседания парламента – Папуашвили
Оппозиция не должна бойкотировать заседания парламента – Папуашвили
Sputnik Грузия
Было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях, сказал спикер 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T21:14+0400
2024-06-24T21:14+0400
2024-06-24T21:14+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
тамар кордзая
давид бакрадзе
единое национальное движение
парламент грузии
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро призвал представителей оппозиции отказаться от бойкота и присутствовать на пленарных заседаниях. Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента. Оппозиционные депутаты приняли решение о бойкоте после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях. "Здесь я еще раз поясню, что это неправильная практика, когда без уточнения вопроса категорически отказываются от участия в сессии , что не является сутью так называемого бойкота. Почти нигде, по крайней мере в известных мне регламентах, нигде нет правила бойкота, который у нас в руках части оппозиции превратился просто в повод для пропусков", – заявил Папуашвили. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, парламент грузии, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, парламент грузии, законопроект об иноагентах
Оппозиция не должна бойкотировать заседания парламента – Папуашвили
Было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях, сказал спикер
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро призвал представителей оппозиции отказаться от бойкота и присутствовать на пленарных заседаниях.
Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента. Оппозиционные депутаты приняли решение о бойкоте после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Я еще раз призываю представителей оппозиции не пропускать свою работу. Их работа – присутствовать на встречах и участвовать в обсуждениях", – заявил Папуашвили.
По его словам, было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях.
"Здесь я еще раз поясню, что это неправильная практика, когда без уточнения вопроса категорически отказываются от участия в сессии , что не является сутью так называемого бойкота. Почти нигде, по крайней мере в известных мне регламентах, нигде нет правила бойкота, который у нас в руках части оппозиции превратился просто в повод для пропусков", – заявил Папуашвили.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.