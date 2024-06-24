https://sputnik-georgia.ru/20240624/oppozitsiya-ne-dolzhna-boykotirovat-zasedaniya-parlamenta---papuashvili-288573860.html

Оппозиция не должна бойкотировать заседания парламента – Папуашвили

Оппозиция не должна бойкотировать заседания парламента – Папуашвили

Sputnik Грузия

Было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях, сказал спикер 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T21:14+0400

2024-06-24T21:14+0400

2024-06-24T21:14+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

тамар кордзая

давид бакрадзе

единое национальное движение

парламент грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на заседании бюро призвал представителей оппозиции отказаться от бойкота и присутствовать на пленарных заседаниях. Фракция "Единое национальное движение", политические группы "Лело", "Граждане", "Еврооптимисты", независимые депутаты Тамар Кордзая, Армаз Ахвледиани, Тамар Чарквиани, Саломе Самадашвили и Давид Бакрадзе объявили, что из-за политических взглядов не будут участвовать в работе парламента. Оппозиционные депутаты приняли решение о бойкоте после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". По его словам, было несколько писем от оппозиции о том, что они не собираются присутствовать на пленарных заседаниях. "Здесь я еще раз поясню, что это неправильная практика, когда без уточнения вопроса категорически отказываются от участия в сессии , что не является сутью так называемого бойкота. Почти нигде, по крайней мере в известных мне регламентах, нигде нет правила бойкота, который у нас в руках части оппозиции превратился просто в повод для пропусков", – заявил Папуашвили. Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Папуашвили: Бойкот оппозиции работы парламента – это бойкот своих избирателей >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. По словам правящей партии, они преодолеют вето. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Часть оппозиции объявила бойкот работе парламента Грузии – реакции>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, тамар кордзая, давид бакрадзе, единое национальное движение, парламент грузии, законопроект об иноагентах