https://sputnik-georgia.ru/20240624/u-gruzii-est-shans-pobedit-portugaliyu-na-evro-24--deputat-288568667.html

У Грузии есть шанс победить Португалию на Евро-24 – депутат

У Грузии есть шанс победить Португалию на Евро-24 – депутат

Sputnik Грузия

Как дебютанты, игроки сборной Грузии всех удивили и достойно выступили на чемпионате Европы, считает Кавелашвили 24.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-24T19:01+0400

2024-06-24T19:01+0400

2024-06-24T19:01+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу достойно выступила на чемпионате Европы и у команды остается шанс одержать победу над Португалией, заявил депутат от партии "Сила народа", бывший футболист Михаил Кавелашвили. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. А сборная Чехии в это же время проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. В игре с турками, по его словам, были моменты, в случае реализации которых как минимум сборная Грузии добилась бы ничьей."Однако, действительно, стоит отметить, что как дебютанты (игроки сборной Грузии – ред.) всех удивили, и Грузия достойно выступила на чемпионате Европы. Спасибо команде за проведение первой встречи на таком высоком уровне", – сказал Кавелашвили. Грузинские футболисты о матче с Чехией>>Что касается встречи с Чехией, то, по словам Кавелашвили, специалисты отмечали, что матч будет сложнейшим, потому что сборная Чехии – это команда очень дисциплинированная, тактическая, обладает строгой обороной."Поскольку обеим командам нужна была победа, чехи также изменили тактику и сыграли с нами в более атакующий футбол, чем с Португалией. Весь мир отметил высокий уровень игры нашего вратаря Георгия Мамардашвили... В конечном итоге ничья – это логичный результат. И самое главное – у нас остается шанс победить Португалию", – сказал Кавелашвили. Грузинский вратарь вошел в символическую сборную второго тура Евро-2024>>Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, спорт, грузия, новости, португалия, чехия, турция, михаил кавелашвили, "сила народа", динамо арена, чемпионат европы