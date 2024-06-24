https://sputnik-georgia.ru/20240624/zhitelyam-tbilisi-nachnut-poetapno-podavat-vodu-uzhe-segodnya--gwp-288574713.html
Жителям Тбилиси начнут поэтапно подавать воду c понедельника – GWP
Жителям Тбилиси начнут поэтапно подавать воду c понедельника – GWP
Sputnik Грузия
В настоящее время восстановленные участки трубопровода промываются 24.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-24T19:19+0400
2024-06-24T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полноценное водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси возобновится поэтапно, начиная с понедельника, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).Утром 16 июня на магистральном трубопроводе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) произошла авария. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Специалисты добрались до него только пятый день. С 17 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получают воду по графику.В настоящее время восстановленные участки трубопровода промываются, после чего начнется заполнения сети лабораторно проверенной, качественной питьевой водой, отметили в GWP.После заполнения сети водой технические группы GWP начнут наблюдение по всему периметру указанного трубопровода и связанных с ним сетей, а также технический мониторинг новых точек соединения для оценки устойчивости восстановленного трубопровода к нагрузкам под давлением воды. В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена. Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.Ремонтные работы на магистральном водопроводе близ Тбилиси завершатся 25 июня >>Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы. Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета, тбилиси, вода, georgian water and power
грузия, новости, общество, мцхета, тбилиси, вода, georgian water and power
Жителям Тбилиси начнут поэтапно подавать воду c понедельника – GWP
19:19 24.06.2024 (обновлено: 19:58 24.06.2024)
В настоящее время восстановленные участки трубопровода промываются
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Полноценное водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси возобновится поэтапно, начиная с понедельника, говорится в сообщении водораспределительной компании Georgian Water and Power (GWP).
Утром 16 июня на магистральном трубопроводе близ села Цицамури (23 км от Тбилиси) произошла авария. Своевременно устранить повреждение не удалось из-за того, что место поломки оказалось под большой массой земли. Специалисты добрались до него только пятый день. С 17 июня жители густонаселенных районов Тбилиси получают воду по графику.
В настоящее время восстановленные участки трубопровода промываются, после чего начнется заполнения сети лабораторно проверенной, качественной питьевой водой, отметили в GWP.
"Наполнение центрального магистрального трубопровода питьевой водой – сложный и комплексный процесс, который обусловлен высокой давлением воды в трубопроводе", – говорится в сообщении.
После заполнения сети водой технические группы GWP начнут наблюдение по всему периметру указанного трубопровода и связанных с ним сетей, а также технический мониторинг новых точек соединения для оценки устойчивости восстановленного трубопровода к нагрузкам под давлением воды.
В результате аварии на магистральной трубе без водоснабжения c утра 16 июня остались 110 тысяч человек – часть жителей столичных районов Ваке, Сабуртало и Глдани, а также жители города Мцхета. Уже 17 июня проблемный ареал сократили примерно до 63,4 тысячи абонентов, которые с 18 июня получают воду по графику. В Мцхета проблема с водоснабжением была устранена.
Кто-то бесконтрольно сбрасывал там сыпучий материал, в результате чего образовался большой геологически нестабильный грунтовый склон.
Работы на месте ведутся непрерывно в 24-часовом режиме с 17 июня. Все эти дни, чтобы безопасно добраться до места поломки, специалисты с использованием техники срезали оползневый грунтовый склон и создавали ступенчатые террасы.
Между тем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту повреждения магистрального трубопровода. Виновным грозит штраф либо до трех лет тюрьмы.