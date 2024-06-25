https://sputnik-georgia.ru/20240625/deklaratsiya-edinstva--initsiativa-oppozitsii-do-vyborov-i-reaktsiya-pravyaschey-komandy-gruzii-288583819.html

Декларация единства – инициатива оппозиции до выборов и реакция правящей команды Грузии

Декларация единства – инициатива оппозиции до выборов и реакция правящей команды Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии объединились и считают, что смогут уверенно победить на предстоящих парламентских выборах в Грузии 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T15:58+0400

2024-06-25T15:58+0400

2024-06-25T15:58+0400

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мамука мдинарадзе

единое национальное движение

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинская оппозиция предпринимает очередную попытку объединить силы перед предстоящими парламентскими выборами, предлагая оппонентам власти подписать декларацию единства, в то время, как в правящей партии "Грузинская мечта" уже уверены, что их усилия обречены на провал. К этому времени Декларацию единства грузинской оппозиции подписали шесть партий, среди которых крупнейшая из них "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали". Возможность присоединиться к декларации будет предоставлена и другим оппозиционным партиям.Подписавшие декларацию считают своей главной целью освободить государство от власти "Грузинской мечты" и вернуть Грузию на путь скорейшей интеграции в ЕС. А для достижения этих целей оппозиционные партии намерены объединиться и уверенно победить на предстоящих парламентских выборах. Декларация единства грузинской оппозиции является важной заявкой и указывает на необходимость единства оппозиции для победы на выборах 26 октября, отметила Бокучава. При этом подписавшие документ партии будут объединены вокруг "Грузинской хартии" и целей хартии, представленных президентом Грузии Саломе Зурабишвили.В конце мая Зурабишвили предложила оппозиционным партиям подписать "Грузинскую хартию" и тем самым взять на себя обязательство после парламентских выборов октября 2024 года упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах, и досрочные выборы. В хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством. Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Руки не запачканы кровью" – вице-спикер о том, почему Зурабишвили стала лидером оппозиции>>В правящей партии также заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к оппозиции. Очень жаль, что человек, который формально до сих пор занимает пост президента, превратилась с куклу в руках "Нацдвижения" и лидера партии "Ахали" Ники Гварамия, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. Представители оппозиции не смогут ничего достичь, кроме как окончательно потерпеть поражение на выборах 26 октября, считает депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. "Еще раз повторяю, что у них будет попытка создать т. н. третью силу, которая сможет преодолеть 5-процентный барьер. На данном этапе, кроме "Нацдвижения", ни у кого нет шансов преодолеть 5-процентный барьер, и все это служит этому", – заявил Мачарашвили. Выборы в ГрузииВыборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. "Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, ника гварамия, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024