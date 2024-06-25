https://sputnik-georgia.ru/20240625/partiya-evropeyskaya-gruziya-ne-prisoedinitsya-k-deklaratsii-oppozitsii-o-edinstve-288593407.html

Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве

Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве

Sputnik Грузия

Для "Европейской Грузии" среди прочего неприемлемо выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение" 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T17:52+0400

2024-06-25T17:52+0400

2024-06-25T18:12+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

григол вашадзе

давид бакрадзе

европейская грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации шести оппозиционных партий по поводу единой позиции во время предвыборной кампании и готовности к политической коалиции в случае победы на парламентских выборах 2024 года. Крупнейшая оппозиционная сила "Единое национальное движение" вместе с партиями "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали" подписала 25 июня совместную декларацию о сотрудничестве, которая подразумевает создание единой стратегии перед выборами для обеспечения смены власти, тесное сотрудничество с молодежными организациями и защиты голосов. В партии назвали четыре причины отказа подписать декларацию, и первая из них – нежелание выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение". Основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Грузии Саакашвили, даже когда покинул страну и получил гражданство Украины, что лишило его грузинского паспорта, всегда оставался идейным вдохновителем партии. Теперь же, будучи в заключении, он был назван руководством партии главным лидером "коалиции победы". Декларация единства – инициатива оппозиции до выборов и реакция правящей команды Грузии>>Вторым аргументом против объединения партия "Европейская Грузия" называет необходимость существования нескольких политических центров тяжести для мобилизации голосов избирателей. Так как двухпартийная система, по их мнению, нуждается в нейтрализации, партия готова начать консультации для объединения с несколькими партиями. Еще одной причиной партия называет необходимость существования пространства для дебатов между партиями, чтобы информировать избирателей, и возможности критиковать "Национальное движение" за действия, подрывающие победу оппозиции. В партии отметили, что "Национальное движение" в 2018 году уже нарушило договоренность по декларации оппозиции. Тогда предполагалась выдвижение единого кандидата, но из-за разногласий по поводу кандидатуры единство распалось. "Нацдвижение" выдвинуло кандидатом на пост президента Григола Вашадзе, а "Европейская Грузия" – Давида Бакрадзе. Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. "Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, григол вашадзе, давид бакрадзе, европейская грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024