https://sputnik-georgia.ru/20240625/partiya-evropeyskaya-gruziya-ne-prisoedinitsya-k-deklaratsii-oppozitsii-o-edinstve-288593407.html
Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве
Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве
Sputnik Грузия
Для "Европейской Грузии" среди прочего неприемлемо выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение" 25.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-25T17:52+0400
2024-06-25T17:52+0400
2024-06-25T18:12+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
григол вашадзе
давид бакрадзе
европейская грузия
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации шести оппозиционных партий по поводу единой позиции во время предвыборной кампании и готовности к политической коалиции в случае победы на парламентских выборах 2024 года. Крупнейшая оппозиционная сила "Единое национальное движение" вместе с партиями "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали" подписала 25 июня совместную декларацию о сотрудничестве, которая подразумевает создание единой стратегии перед выборами для обеспечения смены власти, тесное сотрудничество с молодежными организациями и защиты голосов. В партии назвали четыре причины отказа подписать декларацию, и первая из них – нежелание выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение". Основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Грузии Саакашвили, даже когда покинул страну и получил гражданство Украины, что лишило его грузинского паспорта, всегда оставался идейным вдохновителем партии. Теперь же, будучи в заключении, он был назван руководством партии главным лидером "коалиции победы". Декларация единства – инициатива оппозиции до выборов и реакция правящей команды Грузии>>Вторым аргументом против объединения партия "Европейская Грузия" называет необходимость существования нескольких политических центров тяжести для мобилизации голосов избирателей. Так как двухпартийная система, по их мнению, нуждается в нейтрализации, партия готова начать консультации для объединения с несколькими партиями. Еще одной причиной партия называет необходимость существования пространства для дебатов между партиями, чтобы информировать избирателей, и возможности критиковать "Национальное движение" за действия, подрывающие победу оппозиции. В партии отметили, что "Национальное движение" в 2018 году уже нарушило договоренность по декларации оппозиции. Тогда предполагалась выдвижение единого кандидата, но из-за разногласий по поводу кандидатуры единство распалось. "Нацдвижение" выдвинуло кандидатом на пост президента Григола Вашадзе, а "Европейская Грузия" – Давида Бакрадзе. Выборы в Грузии Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. "Патриоты", "Альт-Инфо" и другие консерваторы объединились к выборам>>Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, григол вашадзе, давид бакрадзе, европейская грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, григол вашадзе, давид бакрадзе, европейская грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации оппозиции о единстве
17:52 25.06.2024 (обновлено: 18:12 25.06.2024)
Для "Европейской Грузии" среди прочего неприемлемо выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" не присоединится к декларации шести оппозиционных партий по поводу единой позиции во время предвыборной кампании и готовности к политической коалиции в случае победы на парламентских выборах 2024 года.
Крупнейшая оппозиционная сила "Единое национальное движение" вместе с партиями "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели" и "Ахали" подписала 25 июня совместную декларацию о сотрудничестве, которая подразумевает создание единой стратегии перед выборами для обеспечения смены власти, тесное сотрудничество с молодежными организациями и защиты голосов.
"Европейская Грузия" декларацию не подписывает", – говорится в заявлении партии.
В партии назвали четыре причины отказа подписать декларацию, и первая из них – нежелание выступать на выборах единым списком в составе партии "Единое национальное движение".
"Мы считаем антидемократичным ту модель теневого правления, основанную на культе личности, которой "Национальное движение" оперирует последние годы, и мы непоколебимо считаем, что смешение других оппозиционных сил с такой силой только навредит грузинской демократии и разочарует избирателей", – говорится в заявлении.
Основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Грузии Саакашвили, даже когда покинул страну и получил гражданство Украины, что лишило его грузинского паспорта, всегда оставался идейным вдохновителем партии. Теперь же, будучи в заключении, он был назван руководством партии главным лидером "коалиции победы".
Вторым аргументом против объединения партия "Европейская Грузия" называет необходимость существования нескольких политических центров тяжести для мобилизации голосов избирателей. Так как двухпартийная система, по их мнению, нуждается в нейтрализации, партия готова начать консультации для объединения с несколькими партиями.
Еще одной причиной партия называет необходимость существования пространства для дебатов между партиями, чтобы информировать избирателей, и возможности критиковать "Национальное движение" за действия, подрывающие победу оппозиции.
В партии отметили, что "Национальное движение" в 2018 году уже нарушило договоренность по декларации оппозиции. Тогда предполагалась выдвижение единого кандидата, но из-за разногласий по поводу кандидатуры единство распалось. "Нацдвижение" выдвинуло кандидатом на пост президента Григола Вашадзе, а "Европейская Грузия" – Давида Бакрадзе.
Выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Очередные парламентские выборы впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.