https://sputnik-georgia.ru/20240625/venetsianskaya-komissiya-obespokoena-otmenoy-kvot-dlya-zhenschin-v-partiynykh-spiskakh-v-gruzii-288596293.html

Венецианская комиссия обеспокоена отменой квот для женщин в партийных списках в Грузии

Венецианская комиссия обеспокоена отменой квот для женщин в партийных списках в Грузии

Sputnik Грузия

Представительство женщин в грузинской политике увеличилось до 19,1% в парламенте после выборов 2020 года и до 24% в местных советах после выборов 2021 года 25.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-25T22:56+0400

2024-06-25T22:56+0400

2024-06-25T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Венецианская комиссия обнародовала заключение по поправкам, предусматривающим отмену гендерных квот при формировании партийных избирательных списков, и выразила надежду на повторное принятие. Речь идет об отмене требования о том, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Проект был принят в ускоренном чтении в апреле, несмотря на протест Народного защитника, а в мае по нему было преодолено вето президента Грузии. Кроме того, комиссия отмечает, что принятие изменений менее чем за год до парламентских выборов, которые пройдут 26 октября, вызывает серьезные опасения относительно стабильности избирательного права. "Венецианская комиссия вновь подчеркивает, как и в ряде предыдущих заключений, что практика частого внесения поправок в избирательное законодательство в Грузии рискует подорвать целостность избирательного процесса и постоянные усилия государства по консолидации демократии", – говорится в сообщении. Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет >>Также Венецианская комиссия отмечает, что международные стандарты, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), признают позитивные обязательства государства по обеспечению гендерного равенства. По данным комиссии, представительство женщин в грузинской политике увеличилось до 19,1% в парламенте после выборов 2020 года и до 24% в местных советах после выборов 2021 года. "Однако это все еще далеко от рекомендуемого европейского стандарта 40% представительства женщин или мужчин в любом органе принятия решений в политической или общественной жизни", – говорится в заключении. Венецианская комиссия рекомендует принять специальные временные меры для улучшения представительства женщин в парламенте и местных советах (сакребуло), такие как повторное введение гендерных квот или других признанных методов для содействия выборам женщин-кандидатов, чтобы нынешний процент избранных женщин существенно увеличился.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, венецианская комиссия, женщины, парламент грузии