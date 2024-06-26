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Что можно и нельзя есть в Петровский пост? Календарь питания на 2024 год

Что можно и нельзя есть в Петровский пост? Календарь питания на 2024 год

Sputnik Грузия

Петровский, или первый летний пост, который готовит верующих к празднованию дня первоверховных апостолов Петра и Павла, в 2024-м начнется 1 июля 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T20:09+0400

2024-06-26T20:09+0400

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религия

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В Петровский пост, который называют также Петровым и Апостольским, верующие отказываются от скоромной пищи, грешных мыслей и вредных привычек. Когда начинается Петровский пост в 2024 году? Церковный календарь>>Что можно и нельзя есть в Петровский пост, а также календарь питания по дням, читайте в материале Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть Петровский пост менее строгий, чем Великий или Успенский. В первый летний пост по монастырскому уставу нельзя есть яйца, мясные, молочные продукты и рыбу в определенные дни недели. В Апостольский пост можно кушать овощи, грибы, фрукты, зелень, различные каши, хлеб, сухари, соленья, мед, ягоды, сухофрукты, семечки и орехи. В определенные дни кушать можно пищу, приготовленную на растительном масле, и рыбные продукты. По монастырскому уставу рыбу в Петров пост в 2024 году нельзя есть только 1, 3, 4, 5 и 10 июля.В Петровский пост в меню можно включить пироги, вареники, запеканки и другую постную выпечку. Календарь питания С помощью церковного календаря питания можно заранее составить меню по дням, чтобы сделать свой рацион полезным и питательным. По вторникам и четвергам в Петров пост можно в меню добавить различные постные блюда из овощей, грибов, круп с добавлением растительного масла, а также рыбу. По субботам и воскресеньям в первый летний пост можно выпить бокал пива или вина, однако напиваться в пост нельзя. День первоверховных апостолов Петра и Павла в Петровский пост не входит. Но если праздник выпадает на среду или пятницу, то день является постным, но не очень строгим, так как допускается пища с маслом, рыба и вино. В 2024 году Петров день, который отмечают 12 июля, выпадает на пятницу. Материал подготовлен на основе открытых источников Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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