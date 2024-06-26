https://sputnik-georgia.ru/20240626/eto-budet-neprostaya-igra--portugalets-zhoau-felish-o-matche-s-gruziey-288602394.html

Это будет непростая игра – португалец Жоау Феликс о матче с Грузией

Это будет непростая игра – португалец Жоау Феликс о матче с Грузией

Sputnik Грузия

Cборная Грузии на чемпионате Европы провела интересные матчи против Чехии и Турции, имея шансы победить, считает тренер португальцев 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T14:56+0400

2024-06-26T14:56+0400

2024-06-26T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Игра сборной Португалии с Грузией будет непростой, заявил нападающий португальцев, 24-летний Жоау Феликс на пресс-конференции, отметив, что они изучили соперника. В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Для выхода в плей-офф Евро Грузии необходима победа. По словам главного тренера Португалии Роберто Мартинеса, лидер сборной Португалии и один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду выйдет на игру в стартовом составе. Он также даст шанс тем игрокам, которые за период тренировок доказали, что находятся в оптимальной форме. По словам тренера Португалии, сборная Грузии провела интересные матчи против Чехии и Турции, имея шансы победить. Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура. Кварацхелия рассказал о настрое сборной Грузии перед матчем с Португалией на Евро>>По итогам второго тура в символическую сборную попал еще один грузинский футболист – на этот раз вратарь команды Георгий Мамардашвили, который в матче с Чехией записал на свой счет 11 сейвов. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, криштиану роналду, португалия