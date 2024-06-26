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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
В мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,2% 26.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-26T09:01+0400
2024-06-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2024 года вырос на 6,7% по сравнению с маем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 5,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 9,3%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 23,6%.В мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 17%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 3,8%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 25,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 5,7%, в том числе цены на продовольствие выросли на 33,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,4%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в мае 2024 года составил 2% при целевом показателе 3%. В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность
экономика, грузия, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", промышленность
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в мае 2024 года вырос на 6,7% по сравнению с маем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 5,3%, в том числе цены на продовольствие выросли на 9,3%, а в горнодобывающей промышленности цены выросли на 23,6%.
В мае 2024 года по сравнению с апрелем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,2%.
Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в мае на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 17%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 3,8%.
Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в мае вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 25,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 5,7%, в том числе цены на продовольствие выросли на 33,9%.
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 2,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 5,4%.
Уровень годовой инфляции
в Грузии в мае 2024 года составил 2% при целевом показателе 3%. В мае 2024 года по сравнению с апрелем уровень инфляции составил 0,4%.