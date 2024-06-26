https://sputnik-georgia.ru/20240626/nikakoy-politiki---trener-sbornoy-gruzii-obyasnil-svoe-reshenie-po-zivzvivadze-288601695.html

Никакой политики – тренер сборной Грузии объяснил свое решение по Буду Зивзивадзе

Никакой политики – тренер сборной Грузии объяснил свое решение по Буду Зивзивадзе

Sputnik Грузия

Форвард сборной Грузии Буду Зивзивадзе сыграл 12 минут в одном из двух состоявшихся матчей на чемпионате Европы, что вызвало недовольство части болельщиков 26.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Решение о выходе на поле нападающего сборной Грузии по футболу Буду Зивзивадзе никак не связано с политикой, заявил главный тренер национальной команды, отвечая на вопрос журналиста. Часть грузинского сегмента соцсетей полагает, что форварда сборной Грузии Буду Зивзивадзе не выпускают на поле в матчах Евро-2024 из-за его публичных заявлений против закона об "иноагентах", а также антироссийских комментариев. Зивзивадзе сыграл 14 минут второго тайма в матче против Турции, но остался на скамейке запасных в матче с Чехией. По словам Саньоля, около семи месяцев назад многие критиковали его, когда он выпустил на поле Зивзивадзе вместо форварда Георгия Микаутадзе. В третьем туре Евро-2024 26 июня Грузия сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть. Каладзе опроверг слухи о своем влиянии на тренерский штаб сборной Грузии по футболу>>Сборная Грузии в тяжелом матче второго тура чемпионата Европы 22 июня сыграла вничью с командой Чехии (1:1). Гол за грузинскую команду забил с 11-метрового нападающий Георгий (Жорж) Микаутадзе. Лучшим игроком встречи был признан вратарь Грузии Георгий Мамардашвили, на счету которого 11 сейвов. Свой первый матч на Евро Грузия уступила Турции 18 июня со счетом 1:3. Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы в Германии благодаря победе в финале плей-офф Лиги Наций над командой Греции в серии послематчевых пенальти (4:2). Исторический матч состоялся 26 марта на "Динамо Арене" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, буду зивзивадзе, вилли саньоль