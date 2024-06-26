https://sputnik-georgia.ru/20240626/verkhovnyy-sud-gruzii-mozhet-popolnitsya-novymi-sudyami--argumenty-za-i-protiv-kandidatov-288603411.html

Верховный суд Грузии может пополниться новыми судьями – аргументы за и против кандидатов

Верховный суд Грузии может пополниться новыми судьями – аргументы за и против кандидатов

Sputnik Грузия

Для того, чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов парламента Грузии 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T13:20+0400

2024-06-26T13:20+0400

2024-06-26T13:30+0400

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парламент грузии

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Депутаты парламента Грузии проголосуют за трех новых судей Верховного суда на пленарном заседании в среду – кандидатов поддерживают представители большинства, в отличие от оппозиции, которая утверждает, что они связаны с т. н. кланом. Все три кандидата – судьи Тбилисского городского суда Гизо Убилава и Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Гоча Джейранашвили – уже получили одобрение юридического комитета парламента Грузии. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" намерены поддержать кандидатов в судьи. Как отметил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили, избрание новых судей необходимо для полноценного функционирования судебной системы. Большая часть оппозиционных партий, представленных в парламенте Грузии, не будет присутствовать на заседании парламента, так же как они не присутствовали и на заседании комитета из-за бойкота. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата в ЕС и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов, соответствие политике ЕС, судебная реформа и другие.Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с судьей Леваном Мурусидзе, который выполняет политзаказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями>>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Чтобы стать судьями, кандидаты должны получить поддержку минимум 76 депутатов, а у парламентского большинства 83 голоса. Страсти по судьямОтбор судей Верховного суда – одна из самых сложных тем для Грузии, которая привела в начале 2019 года к громкому скандалу. В итоге в стране были разработаны новые правила отбора судей. Часть судей была назначена уже по новым правилам, а часть вакансий оставалась незаполненной, поскольку было решено доработать законодательство. Венецианская комиссия до конца не одобрила ни одну из разработок и выразила недовольство в связи с назначением парламентом шести судей Верховного суда летом 2023 года. Среди прочего Венецианская комиссия рекомендовала реформировать Высший совет юстиции и только после проводить отбор судей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилисский городской суд, парламент грузии, единое национальное движение