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Выполнение советов Венецианской комиссии вгонит ЦИК Грузии в кризис – глава парламента

Выполнение советов Венецианской комиссии вгонит ЦИК Грузии в кризис – глава парламента

Sputnik Грузия

Поправки об изменении правил избрания председателя и членов ЦИК Грузии и отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции уже вступили в силу 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T00:27+0400

2024-06-26T00:27+0400

2024-06-26T00:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Благодаря принятым поправкам удалось выбрать председателя и двух членов Центральной избирательной комиссии Грузии, при том при поддержке оппозиции, а рекомендации Венецианской комиссии об упразднении этих поправок являются рецептом ввода ЦИК в кризисное состояние, написал глава парламента Шалва Папуашвили в соцсети. Поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя и членов ЦИК 3/5 голосов депутатов вместо 2/3 и отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции вступили в силу в декабре 2023 года. Законопроект был окончательно принят, несмотря на отрицательный отзыв Венецианской комиссии и вето президента. На этот раз Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обнародовала дополнительное заключение по поправкам в Избирательный кодекс Грузии. Венецианская комиссия выразила "крайнюю обеспокоенность" тем, что ни одна из ее рекомендаций даже частично не была учтена властями Грузии. Комиссия еще раз подчеркнула, что поправки не обеспечивают политический процесс, основанный на консенсусе, который имеет решающее значение для независимости и беспристрастности ЦИК, а также для общественного доверия к этому институту. При этом он отметил положительные результаты принятых поправок. "Напомню, что правило, которого касается это заключение (Венецианской комиссии – ред.), уже вступило в силу и согласно этому правилу парламент смог выбрать председателя и двух членов ЦИК при поддержке четырех политических групп, которые в сумме представляют квалифицированное большинство депутатов (3/5)", – написал Паапуашвили.Спорные поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу>>Еще 30 мая Папуашвили отправил в Венецианскую комиссию письмо со своими аргументами в пользу принятых поправок, но комиссия не учла их в своем дополнительном заключении, принятом в рамках пленарной сессии 21-22 июня. Позиция ПапуашвилиГлава парламента подчеркнул, что принятые парламентом в Избирательный кодекс изменения открыли пространство для классического политического обсуждения и больше партий проявили интерес к достижению консенсуса.Он назвал неудачным экспериментом увеличение минимально необходимого количества голосов для избрания главы и членов ЦИК до 2/3 депутатов парламента. "Грузия два с половиной года безуспешно проводила эксперимент с этой процедурой квалифицированного большинства (2/3). Данная процедура не исходила из межпартийного диалога, а была настойчивым требованием медиатора", – отметил Папуашвили. Эти изменения были приняты на основе соглашения между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года.Он подчеркнул, что власти Грузии ждут от экспертов таких рекомендаций, которые помогают завершить, а не сохранят кризис.По его словам, Венецианская комиссия очень помогла бы Грузии на пути интеграции в Евросоюз, если бы поделилась с ней наилучшими европейскими стандартами и практиками, а не предлагала экспериментальные модели, которые явно не работают. "К сожалению, в заключении по изменениям в Избирательный кодекс Грузии в качестве лучшего примера не представлен европейский опыт. И это очевидно, так как предложенной Венецианской комиссией подобной экспериментальной модели нигде в Европе нет", – написал Папуашвили.Позиция Венецианской комиссииВенецианская комиссия в своем дополнительном заключении подчеркнула, что одна из основных проблем связана с новым антитупиковым механизмом заполнения вакантных должностей, который предусматривает возможность двух дополнительных туров голосования, в рамках которых кандидаты могут быть избраны простым большинством.Это, по мнению Венецианской комиссии, несет в себе риск того, что правящая партия Грузии единолично сможет избирать (беспартийных) членов ЦИК и председателя.Также Венецианская комиссия отметила, что ряд важных предыдущих рекомендаций до сих пор не был выполнен и что выборы снова будут проводиться на основе правовой базы с недостатками. В частности, Венецианская комиссия назвала нерешенными в ходе недавних реформ вопросы, связанные с злоупотреблением служебным положением в ходе предвыборной кампании, высоким лимитом пожертвований для избирательных кампаний, влияющим на равные правила игры, мерами по предотвращению запугивания избирателей, пересчетом и отменой выборов, и другие вопросы.При этом Венецианская комиссия призвала власти Грузии, учитывая проводимую работу для продвижения на пути в Евросоюз, "использовать это как стимул для дальнейшего усиления демократического процесса". Спорные поправкиСогласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов.Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, грузия, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы