https://sputnik-georgia.ru/20240626/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-288618680.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 26.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-26T19:26+0400

2024-06-26T19:26+0400

2024-06-26T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Грузии, эпицентр находился в Раче, в шести километрах от города Они, недалеко от села Баджихеви (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано в 07:04 по тбилисскому времени, находился на глубине пяти километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясение, землетрясения в грузии, новости, происшествия