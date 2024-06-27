https://sputnik-georgia.ru/20240627/gde-vera-tam-i-pobeda--prezident-gruzii-pozdravila-sbornuyu-s-uspekhom-na-evro-24-288651445.html

Где вера, там и победа – президент Грузии поздравила сборную с успехом на Евро-24

Где вера, там и победа – президент Грузии поздравила сборную с успехом на Евро-24

Sputnik Грузия

Сборная Грузии по футболу впервые участвует в чемпионате Европы 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила всех с победой сборной Грузии по футболу в матче с Португалией и отметила, что там, где есть вера, целеустремленность и страсть к победе, там есть и победа. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный защитником Лукой Лочошвили. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, саломе зурабишвили , георгий микаутадзе, хвича кварацхелия