https://sputnik-georgia.ru/20240627/izbirateli-v-gruzii-s-6-iyulya-smogut-prinyat-uchastie-v-repetitsii-vyborov-288616917.html

Избиратели в Грузии с 6 июля смогут принять участие в "репетиции" выборов

Избиратели в Грузии с 6 июля смогут принять участие в "репетиции" выборов

Sputnik Грузия

Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T09:01+0400

2024-06-27T09:01+0400

2024-06-27T09:01+0400

выборы

парламентские выборы

грузия

новости

политика

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Избирательная администрация в преддверии парламентских выборов в Грузии с 6 июля переходит к следующему этапу информирования избирателей – имитации процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК. Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую. В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов. Встречи будут проходить с 6 по 28 июля, каждые выходные, с 11:00 до 18:00. Проект реализуют в 64 муниципалитетах по всей стране, на 89 заранее определенных адресах. Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей. Принять участие в новом проекте может каждый, в том числе те, кто уже привлекался к информационным мероприятиям ЦИК. О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. Поможет ли оппозиции единство к выборам – Хидирбегишвили>>В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, парламентские выборы, грузия, новости, политика, цик грузии