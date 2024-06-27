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Избиратели в Грузии с 6 июля смогут принять участие в "репетиции" выборов
Избиратели в Грузии с 6 июля смогут принять участие в "репетиции" выборов
Sputnik Грузия
Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T09:01+0400
2024-06-27T09:01+0400
2024-06-27T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Избирательная администрация в преддверии парламентских выборов в Грузии с 6 июля переходит к следующему этапу информирования избирателей – имитации процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК. Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую. В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов. Встречи будут проходить с 6 по 28 июля, каждые выходные, с 11:00 до 18:00. Проект реализуют в 64 муниципалитетах по всей стране, на 89 заранее определенных адресах. Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей. Принять участие в новом проекте может каждый, в том числе те, кто уже привлекался к информационным мероприятиям ЦИК. О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. Поможет ли оппозиции единство к выборам – Хидирбегишвили>>В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, грузия, новости, политика, цик грузии
выборы, парламентские выборы, грузия, новости, политика, цик грузии
Избиратели в Грузии с 6 июля смогут принять участие в "репетиции" выборов
Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Избирательная администрация в преддверии парламентских выборов в Грузии с 6 июля переходит к следующему этапу информирования избирателей – имитации процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую. В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов. Встречи будут проходить с 6 по 28 июля, каждые выходные, с 11:00 до 18:00.
Проект реализуют в 64 муниципалитетах по всей стране, на 89 заранее определенных адресах. Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей.
С 26 июня 2024 года желающим принять участие необходимо пройти электронную регистрацию по следующей ссылке
и выбрать желаемую дату и время. Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в соцсетях. При возникновении вопросов также можно позвонить по телефону 2 51 00 51.
Принять участие в новом проекте может каждый, в том числе те, кто уже привлекался к информационным мероприятиям ЦИК.
О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.
В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.