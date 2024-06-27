https://sputnik-georgia.ru/20240627/sbornaya-gruzii-po-futbolu-poluchit-30-mln-lari-ot-fonda-ivanishvili-za-vykhod-iz-gruppy-na-che-288650156.html

Сборная Грузии по футболу получит 30 млн лари от фонда Иванишвили за выход из группы на ЧЕ

Сборная Грузии по футболу получит 30 млн лари от фонда Иванишвили за выход из группы на ЧЕ

Sputnik Грузия

За каждую последующую победу сборной Грузии по футболу "Карту" будет начислять еще по 30 млн лари 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T11:26+0400

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2024-06-27T11:52+0400

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хвича кварацхелия

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий микаутадзе

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу, игроки команды и тренерский штаб, в качестве награды за выход из группы B чемпионата Европы в Германии получат от фонда "Карту", принадлежащего экс-премьеру Грузии, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили, 30 млн лари (10,6 млн долларов). Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Иванишвили поблагодарил каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу, о которой мечтали. За каждую последующую победу сборной фонд "Карту" будет начислять еще по 30 млн лари.Ранее по решению правительства Грузии, премию сборной Грузии по футболу за выход на чемпионат Европы в Германии увеличили с 850 тысяч лари до 3 миллионов лари (около 1,1 млн долларов). Кроме того, сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>Сборная Грузии впервые в истории играет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, португалия, бидзина иванишвили, хвича кварацхелия, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий микаутадзе