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Тренер сборной Грузии сделал первый комментарий после выхода в 1/8 финала Евро 2024
Тренер сборной Грузии сделал первый комментарий после выхода в 1/8 финала Евро 2024
Sputnik Грузия
До решающего матча с Португалией Саньоль попросил грузинских футболистов играть как в 17-18 лет 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T03:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Португалии поставила перед собой одну цель - порадовать свою страну, заявил главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль на послематчевой пресс-конференции. Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье, в 23:00. Главный тренер сборной заявил, что гордится футболистами, которые "как нельзя лучше представили Грузию". По словам Саньоля, до матча с Португалией он просто попросил футболистов играть так, как в то время, когда им было по 17-18 лет.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе. Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили. Грузия стоит на ушах! Все празднуют сенсационную победу над Португалией на Евро>>В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе. Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.В плей-офф чемпионата Европы встретятся:Грузия - ИспанияГермания – ДанияПортугалия – СловенияФранция – БельгияРумыния – НидерландыАвстрия – ТурцияАнглия – СловакияШвейцария – ИталияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, португалия, испания, вилли саньоль, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, португалия, испания, вилли саньоль, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, сборная грузии по футболу
Тренер сборной Грузии сделал первый комментарий после выхода в 1/8 финала Евро 2024
До решающего матча с Португалией Саньоль попросил грузинских футболистов играть как в 17-18 лет
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Португалии поставила перед собой одну цель - порадовать свою страну, заявил главный тренер грузинской команды Вилли Саньоль на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Грузии в последнем матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье, в 23:00.
"Нам нечего было терять. Мы просто хотели получать от этого удовольствие. Когда ты Испания и Португалия, все ждут от тебя победы, но на нас не было такого давления. У нас была только одна цель – доставить радость Грузии, и нам удалось это сделать", - сказал Саньоль.
Главный тренер сборной заявил, что гордится футболистами, которые "как нельзя лучше представили Грузию".
По словам Саньоля, до матча с Португалией он просто попросил футболистов играть так, как в то время, когда им было по 17-18 лет.
Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: