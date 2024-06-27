https://sputnik-georgia.ru/20240627/tvortsy-istorii--uefa-ob-uspekhe-sbornoy-gruzii-na-evro-24-288651899.html

"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24

"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24

Sputnik Грузия

Грузинские футболисты смогли выйти в 1/8 чемпионата Европы 27.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-27T12:13+0400

2024-06-27T12:13+0400

2024-06-27T12:39+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

леван кобиашвили

хвича кварацхелия

георгий микаутадзе

португалия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288635243_111:0:1327:684_1920x0_80_0_0_f709f15d0269cfb3c28fded9bdd67e28.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы не случаен, это всего лишь последний этап на впечатляющем пути роста, написано на странице UEFA в соцсети Х. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Комментарий после поражения сборной Португалии сделал президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. "Мы очень счастливы и гордимся тем, что дожили до этого дня, когда мы на чемпионате Европы. Мы гордимся. История продолжается. Поздравляю всех", – сказал Кобиашвили. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>Сборная Грузии впервые в истории играет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии.В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, португалия