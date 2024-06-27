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"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24
"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24
Sputnik Грузия
Грузинские футболисты смогли выйти в 1/8 чемпионата Европы 27.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-27T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы не случаен, это всего лишь последний этап на впечатляющем пути роста, написано на странице UEFA в соцсети Х. Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.Комментарий после поражения сборной Португалии сделал президент Федерации футбола Леван Кобиашвили. "Мы очень счастливы и гордимся тем, что дожили до этого дня, когда мы на чемпионате Европы. Мы гордимся. История продолжается. Поздравляю всех", – сказал Кобиашвили. Грузия в плей-офф чемпионата Европы 2024!!! Когда не верили?!>>Сборная Грузии впервые в истории играет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии.В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.В плей-офф чемпионата Европы встретятся: Грузия - Испания Германия - Дания Португалия - Словения Франция - Бельгия Румыния - Нидерланды Австрия - Турция Англия - Словакия Швейцария - Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, хвича кварацхелия, георгий микаутадзе, португалия
"Творцы истории" – UEFA об успехе сборной Грузии на Евро-24
12:13 27.06.2024 (обновлено: 12:39 27.06.2024)
Грузинские футболисты смогли выйти в 1/8 чемпионата Европы
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Успех сборной Грузии по футболу на чемпионате Европы не случаен, это всего лишь последний этап на впечатляющем пути роста, написано на странице UEFA в соцсети Х.
Сборная Грузии, впервые выступающая на чемпионате Европы, в последнем матче группового этапа турнира обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в 1/8 финала. Соперником Грузии в плей-офф станет команда Испании. Матч состоится в это воскресенье в 23:00.
"Творцы истории. Первый ЕВРО и квалификация в 16 раунде для сборной Грузии. Но их успех не случаен, а всего лишь последний этап на впечатляющем пути роста", – написано на странице UEFA в соцсети Х.
Комментарий после поражения сборной Португалии сделал президент Федерации футбола Леван Кобиашвили.
"Мы очень счастливы и гордимся тем, что дожили до этого дня, когда мы на чемпионате Европы. Мы гордимся. История продолжается. Поздравляю всех", – сказал Кобиашвили.
Сборная Грузии впервые в истории играет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2). Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии.
В первом туре группового этапа Евро-2024 грузинская сборная уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий Микатудазе.
Автором первого гола в ворота Португалии на второй минуте матча стал вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия. Он забил гол с подачи Георгия Микаутадзе.
Второй гол в ворота Португалии забил центральный форвард грузинской команды Георгий (Жорж) Микаутадзе. На 57 минуте матча он реализовал пенальти, заработанный Лукой Лочошвили.
В плей-офф чемпионата Европы встретятся: