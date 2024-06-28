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Началась продажа льготных авиабилетов для грузинских болельщиков на плей-офф Евро-2024
Началась продажа льготных авиабилетов для грузинских болельщиков на плей-офф Евро-2024
Sputnik Грузия
В период с 29 июня по 2 июля по маршруту Тбилиси-Кёльн-Тбилиси будет совершено четыре субсидированных чартерных рейса 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии назначило четыре чартерных рейса к матчу плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании и объявило о начале продажи субсидированных авиабилетов. Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Стоимость субсидированного билета в один конец составляет 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Полеты осуществят грузинские авиаперевозчики Georgian Wings и Geogian Airways. Расписание рейсов по тбилисскому времени: Как отметило Объединение, вылетающие пассажиры должны явиться на регистрацию в соответствующих аэропортах за три часа до вылета. Гражданам Грузии при поездке из Тбилиси в Кёльн вместе с проездными документами необходимо иметь при себе билеты на футбольный матч сборной Грузии. Объединение организовало в общей сложности 40 чартерных рейсов для болельщиков для посещения матчей сборной Грузии в Германии. Билеты субсидирует государство для болельщиков сборной Грузии. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной. Продажа билетов на матч Испания-Грузия в плей-офф Евро-2024 начнется 28 июня >>Продажа билетов на матч с Испанией стартовала 28 июня на специальном портале УЕФА: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро. Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков). Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тбилисский международный аэропорт, уефа, испания, болельщики, футбол, сборная грузии по футболу
Началась продажа льготных авиабилетов для грузинских болельщиков на плей-офф Евро-2024
16:26 28.06.2024 (обновлено: 17:25 28.06.2024)
В период с 29 июня по 2 июля по маршруту Тбилиси-Кёльн-Тбилиси будет совершено четыре субсидированных чартерных рейса
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии назначило четыре чартерных рейса к матчу плей-офф Евро-2024 между сборными Грузии и Испании и объявило о начале продажи субсидированных авиабилетов.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией состоится 30 июня в Кельне. Встреча начнется в 23:00 по тбилисскому времени.
"Всего в период с 29 июня по 2 июля в направлении Кёльна из Тбилисского международного аэропорта и в обратном направлении будет совершено четыре субсидированных чартерных рейса. Болельщики смогут купить билеты на сайте tkt.ge с 13:00 28 июня", – заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Стоимость субсидированного билета в один конец составляет 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Полеты осуществят грузинские авиаперевозчики Georgian Wings и Geogian Airways.
Расписание рейсов по тбилисскому времени:
29 июня, Тбилиси-Кёльн, вылет в 12:00 и в 19:00
30 июня, Тбилиси-Кёльн, вылет 04:30
2 июля, Кёльн-Тбилиси, прилет 15:00.
Как отметило Объединение, вылетающие пассажиры должны явиться на регистрацию в соответствующих аэропортах за три часа до вылета. Гражданам Грузии при поездке из Тбилиси в Кёльн вместе с проездными документами необходимо иметь при себе билеты на футбольный матч сборной Грузии.
Объединение организовало в общей сложности 40 чартерных рейсов для болельщиков для посещения матчей сборной Грузии в Германии.
Билеты субсидирует государство для болельщиков сборной Грузии. Стоимость субсидированного билета в один конец составит 195 евро, вместе с обратным – 390 евро. Приобрести субсидированные авиабилеты смогут те граждане Грузии, которые уже приобрели билеты на матчи сборной.
Продажа билетов на матч с Испанией стартовала 28 июня на специальном портале УЕФА: https://www.uefa.com/euro2024/ticketing. Один пользователь имеет право купить максимум два билета, цена – от 30 до 200 евро.
Грузия заняла третье место в группе F с четырьмя очками. Этот результат позволил команде пройти на следующий этап Евро вместе с Португалией (шесть очков) и Турцией (шесть очков).
Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.