https://sputnik-georgia.ru/20240628/premer-gruzii-obyasnil-nezhelanie-radikalnoy-oppozitsii-vstupat-v-debaty-288686177.html

Премьер Грузии объяснил нежелание "радикальной оппозиции" вступать в дебаты

Премьер Грузии объяснил нежелание "радикальной оппозиции" вступать в дебаты

Sputnik Грузия

Отчет Кобахидзе в парламенте отказались слушать депутаты от "Единого национального движения", "Лело для Грузии", "Стратегии Агмашенебели" и "Граждане" 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T13:41+0400

2024-06-28T13:41+0400

2024-06-28T14:27+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Правда на стороне властей, поэтому "радикальная оппозиция" не пришла на заседание парламента и отказалась вступать в дебаты с правящей партией "Грузинская мечта", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства. В зале нет большей части оппозиции, в том числе депутатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Граждане", которые с мая бойкотируют работу парламента. Они опротестовывают принятие закона "О прозрачности иностранного влияния".По словам Кобахидзе, оппозиция уже четыре раза упустила шанс вызвать его будучи премьер-министром Грузии в парламент в рамках формата интерпелляции. Он возглавляет правительство с февраля 2024 года. "Они ни разу не осмелились отправить мне письмо по интерпелляции, и теперь, когда в обязательном порядке происходит рассмотрение ежегодного отчета, они снова не осмелились вступить в дебаты", – сказал Кобахидзе. Он также назвал причины такого решения оппозиции. Премьер назвал две причины отсутствия большей части парламентской оппозиции на заседании, где он выступает с отчетом об исполнении правительственной программы с июня 2023 года по май 2024 года.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>"Первое – то, что у них малый интеллектуальный ресурс, и второе – правда не на их стороне. Правда на нашей стороне, и это главная причина, почему радикальная оппозиция не осмеливается вступать в дебаты с "Грузинской мечтой" – правящей командой", – сказал Кобахидзе. Отчет премьер-министра Грузии состоит из 171 страницы и охватывает такие темы, как внешняя политика, безопасность, разрешение конфликтов, права человека, экономическое развитие, социальная политика и развитие человеческого капитала и государственное правление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия