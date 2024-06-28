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Смертность в Грузии – обновленные данные "Сакстата"
Смертность в Грузии – обновленные данные "Сакстата"
Sputnik Грузия
Среди причин смерти преобладают болезни системы кровообращения, на которые приходится 40% летальных исходов 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T17:07+0400
2024-06-28T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число скончавшихся в Грузии в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 13% и составило 42 756 человек, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат". В 2022 году в Грузии скончались 49 118 человек. Среди причин смерти преобладают болезни системы кровообращения и опухоли, на которые приходится 40% и 11,6% летальных исходов соответственно. По данным "Сакстата", процентное распределение числа умерших по основным классам причин смерти различно для возрастных групп. В частности, у умерших детей в возрасте до 5 лет преобладают нарушения, возникающие в перинатальном периоде. Все о рождаемости и смертности в Грузии – последние данные >>В возрасте 5-39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешних причин, поскольку для этой возрастной группы вероятность несчастных случаев сравнительно высока. Среди причин смертности населения в возрасте 40 лет и старше в 2023 году преобладают система кровообращения и опухоли. Смертность в Грузии третий год превышает рождаемость >>Среди общего числа умерших 22 192 мужчины и 20 564 женщины. Наибольшее число смертей зафиксировано в Тбилиси (12 229), Имерети (7 008) и Квемо Картли (4 159). Самая низкая же смертность фиксируется в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (580).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, новости, общество, демографическая ситуация в грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Смертность в Грузии – обновленные данные "Сакстата"
Среди причин смерти преобладают болезни системы кровообращения, на которые приходится 40% летальных исходов
ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Число скончавшихся в Грузии в 2023 году сократилось по сравнению с 2022 годом на 13% и составило 42 756 человек, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат".
В 2022 году в Грузии скончались 49 118 человек.
Среди причин смерти преобладают болезни системы кровообращения и опухоли, на которые приходится 40% и 11,6% летальных исходов соответственно.
По данным "Сакстата", процентное распределение числа умерших по основным классам причин смерти различно для возрастных групп. В частности, у умерших детей в возрасте до 5 лет преобладают нарушения, возникающие в перинатальном периоде.
В возрасте 5-39 лет преобладают травмы, отравления и различные последствия внешних причин, поскольку для этой возрастной группы вероятность несчастных случаев сравнительно высока.
Среди причин смертности населения в возрасте 40 лет и старше в 2023 году преобладают система кровообращения и опухоли.
Среди общего числа умерших 22 192 мужчины и 20 564 женщины.
Наибольшее число смертей зафиксировано в Тбилиси (12 229), Имерети (7 008) и Квемо Картли (4 159). Самая низкая же смертность фиксируется в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети (580).