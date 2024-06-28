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Сравнение сборных Грузии и Испании по футболу перед матчем на Евро
Сравнение сборных Грузии и Испании по футболу перед матчем на Евро
Sputnik Грузия
Матч между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы состоится 30 июня в Кельне. 28.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-28T19:58+0400
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Матч между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы состоится 30 июня в Кельне. Грузия пробилась в плей-офф континентального первенства благодаря победе над командой Португалии. Грузины обыграли одного из лидеров чемпионата в сухую - 2:0. После этого матча главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте сказал, что сборная Грузии стала значительно сильнее за последний год, поэтому его подопечным придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду и пройти дальше.На сегодняшний день сборная Испания в десятке сильнейших в мире. Согласно рейтингу FIFA, она на 8 месте, а Грузия - на 74. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз, из них шесть матчей завершились победой испанцев, а один - грузин. Самое крупное поражение сборной Грузии от команды Испании было в отборочной этапе чемпионата Европы в сентябре 2023 года. Грузины проиграли со счетом 1:7. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, португалия, кельн, инфографика, инфографика, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, испания, португалия, кельн, инфографика, инфографика, сборная грузии по футболу
Матч между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы состоится 30 июня в Кельне.
Грузия пробилась в плей-офф континентального первенства благодаря победе над командой Португалии. Грузины обыграли одного из лидеров чемпионата в сухую - 2:0.
После этого матча главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте сказал, что сборная Грузии стала значительно сильнее за последний год, поэтому его подопечным придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду и пройти дальше.
На сегодняшний день сборная Испания в десятке сильнейших в мире. Согласно рейтингу FIFA, она на 8 месте, а Грузия - на 74.
Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз, из них шесть матчей завершились победой испанцев, а один - грузин. Самое крупное поражение сборной Грузии от команды Испании было в отборочной этапе чемпионата Европы в сентябре 2023 года. Грузины проиграли со счетом 1:7.