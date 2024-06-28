https://sputnik-georgia.ru/20240628/sravnenie-sbornykh-gruzii-i-ispanii-po-futbolu-pered-matchem-na-evro-288691555.html

Сравнение сборных Грузии и Испании по футболу перед матчем на Евро

Сравнение сборных Грузии и Испании по футболу перед матчем на Евро

Sputnik Грузия

Матч между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы состоится 30 июня в Кельне. 28.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-28T19:58+0400

2024-06-28T19:58+0400

2024-06-28T19:58+0400

грузия на евро-2024

спорт

грузия

новости

испания

португалия

кельн

инфографика

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288691321_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_445e12f95ea7696cbde8f449bb57109b.png

Матч между сборными Грузии и Испании по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы состоится 30 июня в Кельне. Грузия пробилась в плей-офф континентального первенства благодаря победе над командой Португалии. Грузины обыграли одного из лидеров чемпионата в сухую - 2:0. После этого матча главный тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте сказал, что сборная Грузии стала значительно сильнее за последний год, поэтому его подопечным придется приложить все усилия, чтобы обыграть грузинскую команду и пройти дальше.На сегодняшний день сборная Испания в десятке сильнейших в мире. Согласно рейтингу FIFA, она на 8 месте, а Грузия - на 74. Сборные Грузии и Испании встречались между собой семь раз, из них шесть матчей завершились победой испанцев, а один - грузин. Самое крупное поражение сборной Грузии от команды Испании было в отборочной этапе чемпионата Европы в сентябре 2023 года. Грузины проиграли со счетом 1:7. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

португалия

кельн

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, испания, португалия, кельн, инфографика, инфографика, сборная грузии по футболу