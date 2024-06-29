https://sputnik-georgia.ru/20240629/kogda-dostroyat-dorogu-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-288696777.html

Когда достроят дорогу к границе Грузии с Азербайджаном?

Когда достроят дорогу к границе Грузии с Азербайджаном?

Sputnik Грузия

Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 29.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-29T11:59+0400

2024-06-29T11:59+0400

2024-06-29T11:59+0400

грузия

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департамент автомобильных дорог

азербайджан

кахети

строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Строительство новой скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном активно продолжается и завершится в 2024 году, сообщил департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. В рамках проекта строится четырехполосная цементно-бетонная скоростная дорога. В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог >>Первый участок дороги – объездная дорога Вазиани была сдана в эксплуатацию в прошлом году, и четырехкилометровый участок новой дороги уже используется автотранспортом. На остальных двух участках общей протяженностью 31 км активно ведутся работы, завершение которых планируется в этом году. Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари. Строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией идет полным ходом >>На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, департамент автомобильных дорог, азербайджан, кахети, строительство дороги