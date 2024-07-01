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Энергобиржа частично открылась в Грузии
Энергобиржа частично открылась в Грузии
Sputnik Грузия
В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T22:09+0400
2024-07-01T22:09+0400
2024-07-01T22:09+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Энергетическая биржа открылась в Грузии 1 июля 2024 года, но пока частично – полный запуск отложен на один год, до июля 2025 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В июне правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме к 1 июля 2024 года, и отсрочка обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, как будут накапливаться компетенции, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии.Соответствующие инструкции и принципы переходящей модели будут отражены в правилах рынка и других документах, регулирующих торговлю.Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные >>Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.Новая биржа – новые возможностиВнедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
Энергобиржа частично открылась в Грузии
В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Энергетическая биржа открылась в Грузии 1 июля 2024 года, но пока частично – полный запуск отложен на один год, до июля 2025 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В июне правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме к 1 июля 2024 года, и отсрочка обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.
В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, как будут накапливаться компетенции, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии.
Соответствующие инструкции и принципы переходящей модели будут отражены в правилах рынка и других документах, регулирующих торговлю.
Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.
Новая биржа – новые возможности
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.