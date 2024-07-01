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Энергобиржа частично открылась в Грузии
Энергобиржа частично открылась в Грузии
Sputnik Грузия
В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T22:09+0400
2024-07-01T22:09+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Энергетическая биржа открылась в Грузии 1 июля 2024 года, но пока частично – полный запуск отложен на один год, до июля 2025 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В июне правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме к 1 июля 2024 года, и отсрочка обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, как будут накапливаться компетенции, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии.Соответствующие инструкции и принципы переходящей модели будут отражены в правилах рынка и других документах, регулирующих торговлю.Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные &gt;&gt;Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.Новая биржа – новые возможностиВнедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год &gt;&gt;Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии

Энергобиржа частично открылась в Грузии

22:09 01.07.2024
© photo: Sputnik / StringerЛЭП в центре грузинской столицы
ЛЭП в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Энергетическая биржа открылась в Грузии 1 июля 2024 года, но пока частично – полный запуск отложен на один год, до июля 2025 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В июне правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме к 1 июля 2024 года, и отсрочка обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.
В течение года правительство будет наблюдать за торговлей на рынке, как будут накапливаться компетенции, чтобы еще более безболезненно перейти к модели биржи электроэнергии.
Соответствующие инструкции и принципы переходящей модели будут отражены в правилах рынка и других документах, регулирующих торговлю.
Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные >>
Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.

Новая биржа – новые возможности

Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.
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