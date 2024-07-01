https://sputnik-georgia.ru/20240701/meriya-tbilisi-naznachit-dopolnitelnye-avtobusy-dlya-abiturientov-na-ene-288755622.html

Мэрия Тбилиси назначит дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ

Мэрия Тбилиси назначит дополнительные автобусы для абитуриентов на ЕНЭ

Sputnik Грузия

Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 3 июля до 6 августа включительно 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T22:54+0400

2024-07-01T22:54+0400

2024-07-01T23:12+0400

грузия

общество

новости

енэ

единые национальные экзамены

школьный автобус

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Дополнительные автобусные маршруты будут работать в период проведения Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Дополнительные автобусы в направлении экзаменационных центров будут ездить с 3 июля до 6 августа включительно. Временные автобусные маршруты будут обслуживать граждан по стандартному тарифу с 06:00 до 20:00. Лица, которым предстоит сдавать экзамены или обслуживать абитуриентов в различных государственных школах, будут доставлены на автобусах в следующие экзаменационные центры: Тбилисские государственные школы №39, 103, 133, 147, 175 (два экзаменационных центра), 177, 191 и 207. Минобразования Грузии может вернуть в школы выпускные экзамены и упразднить ЕНЭ >>В направлении госшкол №175, 39, 177, 191 будут ездить автобусы с территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели". Что касается госшколы №103, то в этом направлении автобус будет выезжать со станции метро "Самгори". В направлении госшколы №147 автобус будет ехать со станции метро "Дидубе". А в направлении госшкол №133 и 207 – с территории, прилегающей к станции метро "Грмагеле". Сколько абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии? >>Единые национальные экзамены в Грузии в этом году стартуют 3 июля экзаменом по грузинскому языку и литературе. Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. Более 3 тысяч студентов выразили желание принять участие в конкурсе студенческих грантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, енэ, единые национальные экзамены, школьный автобус, мэрия тбилиси