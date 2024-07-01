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Грузия на Евро-2024
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"Мы вернемся сильнее" - вратарь сборной Грузии после вылета команды с Евро-2024
"Мы вернемся сильнее" - вратарь сборной Грузии после вылета команды с Евро-2024
Sputnik Грузия
Мамардашвили отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов в футболе 01.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-01T03:37+0400
2024-07-01T03:37+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии еще вернется на чемпионат Европы и порадует своих болельщиков, заявил вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф турнира. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в континентальном первенстве.Он отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов, как сейчас. "Мы должны гордиться тем, что подарили Грузии этот чемпионат. Все мы, футболисты, хорошо сыграли. Конечно, жаль, что мы выбили из 1/8 финала, но и этим нужно гордиться, так как несколько дет назад не могли представить, что дойдем до этого", - заявил Мамардашвили.Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию&gt;&gt;При этом он сделал прогноз о том, кто в этом году станет чемпионом Европы по футболу. "На этом чемпионате Испания является фаворитом, и считаю, что она выиграет этот чемпионат", - сказал вратарь сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия". Сборная Испании владела мячом 76% матча. Она нанесла 35 ударов по воротам Мамардашвили, 13 из которых в створ ворот. Грузинская сборная нанесла лишь четыре удара по воротам соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, спорт, новости, испания, георгий мамардашвили, сборная грузии по футболу

"Мы вернемся сильнее" - вратарь сборной Грузии после вылета команды с Евро-2024

03:37 01.07.2024
© AP Photo / Andreea AlexandruМатч между сборными Грузии и Испании в рамках Евро 2024
Матч между сборными Грузии и Испании в рамках Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
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Мамардашвили отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов в футболе
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии еще вернется на чемпионат Европы и порадует своих болельщиков, заявил вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф турнира.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в континентальном первенстве.
"Все это не конец, мы вернемся сильнее. Призываю грузинских болельщиков поверить в нас и в будущем мы обязательно их порадуем", - сказал Мамардашвили на послематчевой пресс-конференции.
Он отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов, как сейчас.
"Мы должны гордиться тем, что подарили Грузии этот чемпионат. Все мы, футболисты, хорошо сыграли. Конечно, жаль, что мы выбили из 1/8 финала, но и этим нужно гордиться, так как несколько дет назад не могли представить, что дойдем до этого", - заявил Мамардашвили.
Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию>>
При этом он сделал прогноз о том, кто в этом году станет чемпионом Европы по футболу.
"На этом чемпионате Испания является фаворитом, и считаю, что она выиграет этот чемпионат", - сказал вратарь сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия".
© AP Photo / Manu FernandezМатч между сборными Грузии и Испании в рамках Евро 2024
Матч между сборными Грузии и Испании в рамках Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2024
Матч между сборными Грузии и Испании в рамках Евро 2024
© AP Photo / Manu Fernandez
Сборная Испании владела мячом 76% матча. Она нанесла 35 ударов по воротам Мамардашвили, 13 из которых в створ ворот. Грузинская сборная нанесла лишь четыре удара по воротам соперника.
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