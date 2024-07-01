https://sputnik-georgia.ru/20240701/my-vernemsya-silnee---vratar-sbornoy-gruzii-posle-vyleta-komandy-s-evro-2024-288738180.html

"Мы вернемся сильнее" - вратарь сборной Грузии после вылета команды с Евро-2024

"Мы вернемся сильнее" - вратарь сборной Грузии после вылета команды с Евро-2024

Sputnik Грузия

Мамардашвили отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов в футболе 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T03:37+0400

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2024-07-01T03:37+0400

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии еще вернется на чемпионат Европы и порадует своих болельщиков, заявил вратарь национальной команды Георгий Мамардашвили после проигрыша в матче против Испании в плей-офф турнира. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в континентальном первенстве.Он отметил, что еще несколько лет назад невозможно было представить, что Грузия достигнет таких успехов, как сейчас. "Мы должны гордиться тем, что подарили Грузии этот чемпионат. Все мы, футболисты, хорошо сыграли. Конечно, жаль, что мы выбили из 1/8 финала, но и этим нужно гордиться, так как несколько дет назад не могли представить, что дойдем до этого", - заявил Мамардашвили.Саньоль: сборная Грузии по футболу претерпела невероятную эволюцию>>При этом он сделал прогноз о том, кто в этом году станет чемпионом Европы по футболу. "На этом чемпионате Испания является фаворитом, и считаю, что она выиграет этот чемпионат", - сказал вратарь сборной Грузии и испанского клуба "Валенсия". Сборная Испании владела мячом 76% матча. Она нанесла 35 ударов по воротам Мамардашвили, 13 из которых в створ ворот. Грузинская сборная нанесла лишь четыре удара по воротам соперника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, испания, георгий мамардашвили, сборная грузии по футболу