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Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед
Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед
Sputnik Грузия
Кобахидзе подчеркнул, что матч со сборной Испании был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру. 01.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сделала очень большой шаг вперед, хоть и проиграла в матче против команды Испании в 1/8 финала чемпионата Европы, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам.Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в турнире.Он подчеркнул, что матч был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру. "Это, в первую очередь, история. История написана... Наша сборная прошла на чемпионат Европы и на первом же чемпионате оказалась среди 16 лучших. Это означает, что грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед", - сказал Кобахидзе.Сборная Грузии проиграла Испании и покинула Евро-2024>>Кобахидзе, как и некоторые другие представители власти Грузии, наблюдал за матчем с трибуны стадиона в Кельне, где проходил этот матч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу
Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед
Кобахидзе подчеркнул, что матч со сборной Испании был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру.
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сделала очень большой шаг вперед, хоть и проиграла в матче против команды Испании в 1/8 финала чемпионата Европы, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам.
Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в турнире.
"Они доставили каждому из нас радость и чувство гордости. Еще раз спасибо парням за все это. Я и сейчас заряжен позитивными эмоциями, несмотря на то, что было печальное поражение. Хотя мы все знаем, что Испания - одна из лучших команд", - сказал Кобахидзе.
Он подчеркнул, что матч был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру.
"Это, в первую очередь, история. История написана... Наша сборная прошла на чемпионат Европы и на первом же чемпионате оказалась среди 16 лучших. Это означает, что грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед", - сказал Кобахидзе.
Кобахидзе, как и некоторые другие представители власти Грузии, наблюдал за матчем с трибуны стадиона в Кельне, где проходил этот матч.