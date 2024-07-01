https://sputnik-georgia.ru/20240701/premer-gruzinskiy-futbol-sdelal-ochen-bolshoy-shag-vpered-288737786.html

Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед

Премьер: грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед

Sputnik Грузия

Кобахидзе подчеркнул, что матч со сборной Испании был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру. 01.07.2024, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу сделала очень большой шаг вперед, хоть и проиграла в матче против команды Испании в 1/8 финала чемпионата Европы, сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам.Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира - командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 4:1 и завершила свое участие в турнире.Он подчеркнул, что матч был сложным и грузинские футболисты максимально вложились в эту игру. "Это, в первую очередь, история. История написана... Наша сборная прошла на чемпионат Европы и на первом же чемпионате оказалась среди 16 лучших. Это означает, что грузинский футбол сделал очень большой шаг вперед", - сказал Кобахидзе.Сборная Грузии проиграла Испании и покинула Евро-2024>>Кобахидзе, как и некоторые другие представители власти Грузии, наблюдал за матчем с трибуны стадиона в Кельне, где проходил этот матч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу