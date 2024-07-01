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Зарубежные клубы грузинских футболистов подбодрили своих игроков после проигрыша Испании

Зарубежные клубы грузинских футболистов подбодрили своих игроков после проигрыша Испании

Sputnik Грузия

Зарубежные футбольные клубы в соцсетях поддержали своих игроков из сборной Грузии после поражения в матче с Испанией 01.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-01T13:51+0400

2024-07-01T13:51+0400

2024-07-01T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Клубы легионеров национальной сборной Грузии по футболу, которые выступают в чемпионатах Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Ирана, Кипра, Словакии, Австрии, в соцсетях подбодрили своих футболистов после проигрыша национальной команды в матче с Испанией в 1/8 чемпионата Европы. Сборная Грузии по футболу впервые в истории приняла участие в чемпионате Европы и прошла в 1/8 финала, где встретилась с одним из лидеров турнира – командой Испании. Матч грузинская команда проиграла со счетом 1:4 и завершила свое участие в континентальном первенстве. Испанский клуб "Валенсия", где уже три сезона отыграл вратарь Георгий Мамардашвили, отметил выдающуюся игру грузинского голкипера. По итогам минувшего сезона "Валенсия", во многом благодаря сейвам Мамардашвили, заняла девятое место в чемпионате Испании. Английский клуб "Уотфорд" полузащитника Георгия Чакветадзе, который в матче против Испании вышел на поле с температурой, также подбодрил своего игрока. "Уотфорд" выступает во втором по значимости футбольном дивизионе Англии – "Чемпионшип". Клуб полузащитника Георгия Кочорашвили "Леванте" написал об историческом результате, показанном Грузией на Евро-2024. "Леванте" выступает во втором дивизионе чемпионата Испании – Ла Лига 2. Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на период Евро-2024 составляет 35 млн евро, Георгия Чакветадзе – 2,5 млн евро, Георгия Кочорашвили – 1 млн евро. По оценке специалистов, по окончании турнира стоимость игроков сборной Грузии в разы увеличится, и большая часть из них перейдет в более именитые клубы. На пути к 1/8 Евро-2024 сборная Грузии набрала 4 очка в рамках группового этапа: смогла обыграть Португалию (2:0), сыграть вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). По словам главного тренера Грузии Вилли Саньоля, сборная претерпела невероятную эволюцию на чемпионате Европы, показав фантастическую командную игру. Что касается сборной Испании, то теперь в 1/4 финала 5 июля она сыграет с Германией. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, георгий мамардашвили, вилли саньоль