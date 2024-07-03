https://sputnik-georgia.ru/20240703/bezopasnost-i-stabilnost-v-regione---premer-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-mid-armenii-288817565.html

Безопасность и стабильность в регионе – премьер Грузии встретился с главой МИД Армении

Безопасность и стабильность в регионе – премьер Грузии встретился с главой МИД Армении

Sputnik Грузия

Стороны обсудили текущую ситуацию и проблемы безопасности в регионе 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T18:25+0400

2024-07-03T18:25+0400

2024-07-03T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия готова внести свой вклад в ведение конструктивного диалога в целях содействия безопасной и стабильной среды в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. В конце 2021 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. В ходе беседы премьер Грузии и глава МИД Армении затронули важность освоения имеющегося потенциала в плане дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Обсуждались и существующее сотрудничество, а также будущие перспективы в сфере туризма, культуры и образования.Глава МИД Армении также провел встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Папуашвили поблагодарил армянского коллегу за поддержку касательно ежегодно принимаемой Генассамблеей ООН резолюции в поддержку территориальной целостности Грузии и возвращения вынужденно перемещенных лиц в свои дома. Резолюция по Грузии была приняла 103 голосами за: 9 стран голосовали против, 52 –воздержались. Армения впервые поддержала резолюцию.На встрече Мирзояна с Папуашвили стороны подчеркнули прочные связи между правительствами и законодательными органами Грузии и Армении. Также была отмечена важность парламентской дипломатии для дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами. Развитие таможенного сотрудничества и бизнес: главное о встрече глав МИД Армении и Грузии>>Обсуждались вопросы мира в регионе и важность подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией для обеспечения процветания в регионе. Арарат Мирзоян выразил благодарность Грузии за готовность содействовать миру в регионе.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прибыл в Тбилиси в среду, 3 июня. Он провел встречу со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Среди обсуждаемых главами двух ведомств вопросов – развитие таможенного сотрудничества и бизнес. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов. Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном>>В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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армения, грузия, новости, политика, азербайджан, тбилиси, ираклий кобахидзе, арарат мирзоян, ираклий гарибашвили, грузино-армянские отношения, мид армении, мид грузии