Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном
17:19 03.07.2024 (обновлено: 17:34 03.07.2024)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Мирзоян заявил, что Армения настроена на полное "разблокирование" между Арменией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Армения может в ближайшее время завершить процесс переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси.
"Есть мирное соглашение, в отношении которого позитивно настроена Армения. И это очень прозрачный процесс. Я также сделал заявление, что в случае интенсивной работы в течение месяца, мы можем завершить этот процесс и подписать с Азербайджаном это важное соглашение", - сказал Мирзоян.
По его словам, это будет историческим событием, которое сохранит мир в регионе. "Мы верим, что это историческое событие для сохранения и установления продолжительного мира в нашем регионе", - сказал Мирзоян.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Мирзоян также отметил, что стабильность в регионе даст возможность полностью разблокировать инфраструктуру и коммуникацию.
"Хочу также рассмотреть важность полного разблокирования инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены в отношении полного разблокирования между Арменией и Азербайджаном. Это экономически будет способствовать не только Армении, но большим странам региона, и, думаю, разблокирование принесет больше мира региону", - сказал Мирзоян.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил готовность страны внести свою лепту в урегулирование отношений между соседними странами.
"Мы готовы в случае нужды соседей и в рамках наших возможностей продолжить вносить вклад в способствование конструктивному диалогу и обеспечению в регионе стабильности и мира", - сказал Дарчиашвили.
Он поприветствовал начало процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на прогресс заключения мирного соглашения.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Мы приветствуем достигнутое мирным путем между Арменией и Азербайджаном историческое решение о начале процесса делимитации государственной границы. Надеемся, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику", - сказал Дарчиашвили.
В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.