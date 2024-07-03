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Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном

Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном

Sputnik Грузия

Мирзоян заявил, что Армения настроена на полное "разблокирование" между Арменией и Азербайджаном 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T17:19+0400

2024-07-03T17:19+0400

2024-07-03T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Армения может в ближайшее время завершить процесс переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси. По его словам, это будет историческим событием, которое сохранит мир в регионе. "Мы верим, что это историческое событие для сохранения и установления продолжительного мира в нашем регионе", - сказал Мирзоян. Мирзоян также отметил, что стабильность в регионе даст возможность полностью разблокировать инфраструктуру и коммуникацию. Развитие таможенного сотрудничества и бизнес: главное о встрече глав МИД Армении и Грузии>>"Хочу также рассмотреть важность полного разблокирования инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены в отношении полного разблокирования между Арменией и Азербайджаном. Это экономически будет способствовать не только Армении, но большим странам региона, и, думаю, разблокирование принесет больше мира региону", - сказал Мирзоян. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил готовность страны внести свою лепту в урегулирование отношений между соседними странами. Он поприветствовал начало процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на прогресс заключения мирного соглашения. "Мы приветствуем достигнутое мирным путем между Арменией и Азербайджаном историческое решение о начале процесса делимитации государственной границы. Надеемся, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику", - сказал Дарчиашвили. Армения готова установить дипотношения с Турцией – глава МИД республики>>В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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азербайджан, армения, новости, грузия, в мире, тбилиси, илья дарчиашвили, арарат мирзоян, ираклий гарибашвили