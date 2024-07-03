Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240703/glava-mid-armenii-v-tbilisi-rasskazal-o-progresse-v-otnosheniyakh-s-azerbaydzhanom-288815723.html
Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном
Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном
Sputnik Грузия
Мирзоян заявил, что Армения настроена на полное "разблокирование" между Арменией и Азербайджаном 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T17:19+0400
2024-07-03T17:34+0400
азербайджан
армения
новости
грузия
в мире
тбилиси
илья дарчиашвили
арарат мирзоян
ираклий гарибашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/03/288808703_0:6:2048:1158_1920x0_80_0_0_cff36179f101b4486c34e6865db87dcc.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Армения может в ближайшее время завершить процесс переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси. По его словам, это будет историческим событием, которое сохранит мир в регионе. "Мы верим, что это историческое событие для сохранения и установления продолжительного мира в нашем регионе", - сказал Мирзоян. Мирзоян также отметил, что стабильность в регионе даст возможность полностью разблокировать инфраструктуру и коммуникацию. Развитие таможенного сотрудничества и бизнес: главное о встрече глав МИД Армении и Грузии&gt;&gt;"Хочу также рассмотреть важность полного разблокирования инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены в отношении полного разблокирования между Арменией и Азербайджаном. Это экономически будет способствовать не только Армении, но большим странам региона, и, думаю, разблокирование принесет больше мира региону", - сказал Мирзоян. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил готовность страны внести свою лепту в урегулирование отношений между соседними странами. Он поприветствовал начало процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на прогресс заключения мирного соглашения. "Мы приветствуем достигнутое мирным путем между Арменией и Азербайджаном историческое решение о начале процесса делимитации государственной границы. Надеемся, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику", - сказал Дарчиашвили. Армения готова установить дипотношения с Турцией – глава МИД республики&gt;&gt;В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
армения
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/03/288808703_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_02bb6873d8d4a25d56ab45ad63f8473d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
азербайджан, армения, новости, грузия, в мире, тбилиси, илья дарчиашвили, арарат мирзоян, ираклий гарибашвили
азербайджан, армения, новости, грузия, в мире, тбилиси, илья дарчиашвили, арарат мирзоян, ираклий гарибашвили

Глава МИД Армении рассказал в Тбилиси о прогрессе в отношениях с Азербайджаном

17:19 03.07.2024 (обновлено: 17:34 03.07.2024)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Подписаться
Мирзоян заявил, что Армения настроена на полное "разблокирование" между Арменией и Азербайджаном
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Армения может в ближайшее время завершить процесс переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на брифинге в Тбилиси.

"Есть мирное соглашение, в отношении которого позитивно настроена Армения. И это очень прозрачный процесс. Я также сделал заявление, что в случае интенсивной работы в течение месяца, мы можем завершить этот процесс и подписать с Азербайджаном это важное соглашение", - сказал Мирзоян.

По его словам, это будет историческим событием, которое сохранит мир в регионе. "Мы верим, что это историческое событие для сохранения и установления продолжительного мира в нашем регионе", - сказал Мирзоян.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Мирзоян также отметил, что стабильность в регионе даст возможность полностью разблокировать инфраструктуру и коммуникацию.
Развитие таможенного сотрудничества и бизнес: главное о встрече глав МИД Армении и Грузии>>
"Хочу также рассмотреть важность полного разблокирования инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и стабильности в регионе. Мы конструктивно настроены в отношении полного разблокирования между Арменией и Азербайджаном. Это экономически будет способствовать не только Армении, но большим странам региона, и, думаю, разблокирование принесет больше мира региону", - сказал Мирзоян.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили подтвердил готовность страны внести свою лепту в урегулирование отношений между соседними странами.
"Мы готовы в случае нужды соседей и в рамках наших возможностей продолжить вносить вклад в способствование конструктивному диалогу и обеспечению в регионе стабильности и мира", - сказал Дарчиашвили.
Он поприветствовал начало процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на прогресс заключения мирного соглашения.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Мы приветствуем достигнутое мирным путем между Арменией и Азербайджаном историческое решение о начале процесса делимитации государственной границы. Надеемся, что процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику", - сказал Дарчиашвили.
Армения готова установить дипотношения с Турцией – глава МИД республики>>
В конце 2021 года тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
Уже в октябре 2023 года после событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0