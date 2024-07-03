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Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ
Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ
Sputnik Грузия
Неприемлемые для Грузии записи появились в тексте по инициативе американской делегации, сказал глава грузинской делегации 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T19:27+0400
2024-07-03T19:27+0400
2024-07-03T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская делегация не поддержала Бухарестскую декларацию с резолюциями, принятую ПА ОБСЕ в среду, так как она содержит неприемлемые для Грузии записи касательно выборов и поляризации, сказал глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе. Неприемлемые для Грузии записи, по словам Самхарадзе, появились в тексте по инициативе американской делегации. В декларации говорится о важности создания институтами ОБСЕ мощной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, уделяя особое внимание выявлению потенциального злоупотребления или антидемократических тенденций, которые могут произойти задолго до голосования и подорвать демократическую честность голосования.Парламентские выборы должны пройти в Грузии 26 октября. "Вторым был вопрос, связанный с поляризацией, якобы в Грузии поляризация является проблемой. Призывают правительство позаботиться о ее искоренение. Мы не говорим, что в Грузии нет поляризации, но поляризация есть и в других странах", – заявил Самхарадзе. По его словам, поляризация есть в США, Германии, Голландии и других странах-членах ОБСЕ."И здесь наша позиция заключалась в том, что нельзя выделять отдельную страну, и если проблема существует, то это проблема не только Грузии, это проблема всей Европы и западного общества. В данном случае выделение Грузии было бы целенаправленной дискриминацией", – заявил Самхарадзе.Евросовет призвал власти Грузии изменить нынешний курс действий>>В декларации говорится о подрыве хрупкой демократии в Грузии и евроатлантического выбора грузинского населения посредством принятия властями антидемократического законодательства и политики, включая принятие "закона в российском стиле" "О прозрачности иностранного влияния".Это закон, согласно декларации, приведет к подрыву прав человека и непропорционально ограничит основные свободы, такие как свобода собраний и свобода выражения мнений. Там же сказано, что властям Грузии следует прекратить сопутствующие нападения на гражданское общество, независимые СМИ, активистов и законно протестующих. Властям следует стремиться к сближению с гражданским обществом, чтобы уменьшить поляризацию в Грузии, сказано в декларации.Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, тбилиси, сша, германия, обсе, европа
Грузия не поддержала итоговую декларацию ПА ОБСЕ
19:27 03.07.2024 (обновлено: 19:49 03.07.2024)
Неприемлемые для Грузии записи появились в тексте по инициативе американской делегации, сказал глава грузинской делегации
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузинская делегация не поддержала Бухарестскую декларацию с резолюциями, принятую ПА ОБСЕ в среду, так как она содержит неприемлемые для Грузии записи касательно выборов и поляризации, сказал глава грузинской делегации Николоз Самхарадзе.
Неприемлемые для Грузии записи, по словам Самхарадзе, появились в тексте по инициативе американской делегации.
"Одна касается выборов, и учитывая то, что в ОБСЕ 57 стран-членов, и во многих из этих стран в этом году состоялись выборы, а в восьми они должны пройти, кроме Грузии другие выборы не упоминались... Это несбалансированный подход", – сказал Самхарадзе.
В декларации говорится о важности создания институтами ОБСЕ мощной миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, уделяя особое внимание выявлению потенциального злоупотребления или антидемократических тенденций, которые могут произойти задолго до голосования и подорвать демократическую честность голосования.
Парламентские выборы должны пройти в Грузии 26 октября.
"Вторым был вопрос, связанный с поляризацией, якобы в Грузии поляризация является проблемой. Призывают правительство позаботиться о ее искоренение. Мы не говорим, что в Грузии нет поляризации, но поляризация есть и в других странах", – заявил Самхарадзе.
По его словам, поляризация есть в США, Германии, Голландии и других странах-членах ОБСЕ.
"И здесь наша позиция заключалась в том, что нельзя выделять отдельную страну, и если проблема существует, то это проблема не только Грузии, это проблема всей Европы и западного общества. В данном случае выделение Грузии было бы целенаправленной дискриминацией", – заявил Самхарадзе.
В декларации говорится о подрыве хрупкой демократии в Грузии и евроатлантического выбора грузинского населения посредством принятия властями антидемократического законодательства и политики, включая принятие "закона в российском стиле" "О прозрачности иностранного влияния".
Это закон, согласно декларации, приведет к подрыву прав человека и непропорционально ограничит основные свободы, такие как свобода собраний и свобода выражения мнений.
Там же сказано, что властям Грузии следует прекратить сопутствующие нападения на гражданское общество, независимые СМИ, активистов и законно протестующих. Властям следует стремиться к сближению с гражданским обществом, чтобы уменьшить поляризацию в Грузии, сказано в декларации.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.