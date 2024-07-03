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Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920
Грузия на Евро-2024
https://sputnik-georgia.ru/20240703/sanol-mozhet-pokinut-post-glavnogo-trenera-sbornoy-gruzii-po-futbolu-288806448.html
Саньоль может покинуть пост главного тренера сборной Грузии по футболу
Саньоль может покинуть пост главного тренера сборной Грузии по футболу
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Вилли Саньоль не исключил, что может покинуть пост наставника сборной Грузии по футболу перед началом отборочного цикла на чемпионат... 03.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Вилли Саньоль не исключил, что может покинуть пост наставника сборной Грузии по футболу перед началом отборочного цикла на чемпионат мира по футболу 2026. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;Сборная Грузии накануне вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании со счетом 1:4. Грузинская команда никогда прежде не принимала участия в столь крупных и престижных соревнованиях. Тренер сборной Вилли Саньоль еще до поездки на Евро сказал, что может покинуть команду. Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Единственный гол забил Классон с подачи легендарного Златана Ибрагимовича. Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II&gt;&gt;Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков. Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы. Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3). В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, вилли саньоль, испания
спорт, грузия, новости, тбилиси, германия, вилли саньоль, испания

Саньоль может покинуть пост главного тренера сборной Грузии по футболу

15:40 03.07.2024 (обновлено: 16:07 03.07.2024)
© Courtesy of NakrebiТренер сборной Грузии Вилли Саньоль
Тренер сборной Грузии Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2024
© Courtesy of Nakrebi
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Вилли Саньоль не исключил, что может покинуть пост наставника сборной Грузии по футболу перед началом отборочного цикла на чемпионат мира по футболу 2026.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>
Сборная Грузии накануне вернулась с чемпионата Европы по футболу в Германии, где смогла пробиться в 1/8 финала и проиграла Испании со счетом 1:4. Грузинская команда никогда прежде не принимала участия в столь крупных и престижных соревнованиях. Тренер сборной Вилли Саньоль еще до поездки на Евро сказал, что может покинуть команду.

"Мы только что завершили соревнования, и сейчас должны обсудить с Федерацией, что было хорошего и плохого. Уже после этого мы поговорим о решениях", – сказал Саньоль.

Французский специалист возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Дебютный матч в новой сборной состоялся 25 марта. Грузия сыграла в гостях против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира и уступила со счетом 0:1. Единственный гол забил Классон с подачи легендарного Златана Ибрагимовича.
Грузия достойно предстала на чемпионате Европы по футболу – Илия II>>
Сборная Грузии по футболу вернулась с Евро-2024 утром 2 июля. В Тбилисском международном аэропорту футболистов встречали тысячи благодарных болельщиков.
Официальная встреча сборной, организованная правительством, состоялась 2 июля в 22:00 часа на площади Свободы в центре Тбилиси. Президент Грузии наградила футболистов, тренерский штаб и представителей Федерации орденами и медалями Чести за исторический выход на чемпионат Европы.
Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финальном матче плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси. Грузия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.
На чемпионате Европы в Германии сборная Грузии смогла дойти до 1/8 первенства. Команда набрала 4 очка в рамках группового этапа: обыграла Португалию (2:0), сыграла вничью с Чехией (1:1) и проиграла Турции в дебютном матче (1:3).
В 1/8 Евро Грузия уступила одному из лидеров чемпионата – команде Испании (1:4).
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